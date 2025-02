Das livrarias para sua televisão: o romance épico mais bonito dos anos 2000, na Netflix

Poucos enredos mergulham tão profundamente na autopercepção quanto “Desejo e Reparação”, a adaptação cinematográfica de Joe Wright para a obra de Ian McEwan. O romance, um dos mais sofisticados da literatura contemporânea, desenrola-se como uma construção meticulosa que conduz o leitor por camadas narrativas imbricadas, desaguando numa reviravolta que redefine toda a experiência. No filme, Christopher Hampton transpõe essa estrutura com habilidade, preservando a complexidade do original enquanto explora os recursos visuais para amplificar sua potência dramática. Cada elemento da produção — da fotografia evocativa de Seamus McGarvey à direção precisa de Wright — colabora para a criação de um universo denso, que desafia as expectativas convencionais.

A narrativa, ambientada na Inglaterra de 1935, movimenta-se entre épocas e cenários distintos, desafiando a linearidade e exigindo do espectador uma imersão ativa. Desde o primeiro ato, a metalinguagem permeia o filme. A peça “As Provações de Arabella”, escrita pela jovem Briony Tallis, introduz a dualidade entre ficção e realidade que se tornará um dos pilares do drama. No caos de uma mansão aristocrática que se prepara para um jantar de gala, a personagem de Saoirse Ronan — impressionantemente madura para sua idade — desempenha um papel crucial na engrenagem da trama. Seu olhar inquisitivo e sua imaginação desenfreada tornam-se agentes de transformação irreversíveis.

A força do filme reside na maneira como Wright manipula os signos visuais para comunicar camadas psicológicas profundas. Pequenos gestos, como a inquietação provocada por uma abelha ou a hesitação de um olhar, são explorados com precisão cirúrgica. No centro da narrativa, Cecilia Tallis (Keira Knightley) e Robbie Turner (James McAvoy) vivem uma relação marcada pela tensão entre desejo e interdito. Criada dentro dos moldes da aristocracia inglesa, Cecilia desafia as convenções ao reconhecer em Robbie não um simples empregado, mas um homem pleno de anseios e intelecto. Esse ímpeto, no entanto, colide com a visão infantilizada e enviesada de Briony, que reinterpreta os gestos dos dois à luz de suas próprias fantasias e impulsiona uma acusação infundada que altera o destino de todos.

A sequência na biblioteca, onde Robbie e Cecilia se entregam ao desejo, funciona como ponto de inflexão. O que poderia ser um instante de afirmação se converte no estopim para uma tragédia. A chegada de Paul Marshall (Benedict Cumberbatch) e sua relação predatória com Lola Quincey (Juno Temple) adiciona outra camada de perversidade ao drama, ampliando as consequências do erro de Briony. A história avança então para o cenário brutal da Segunda Guerra Mundial, onde Robbie, expurgado da sociedade, tenta sobreviver à evacuação de Dunquerque. A cena do plano-sequência, um dos momentos mais impressionantes do cinema recente, encapsula a devastação física e emocional que permeia a jornada dos personagens.

No último ato, o filme se reconcilia com sua própria estrutura ao apresentar Briony idosa, interpretada por Vanessa Redgrave, oferecendo a confissão final. O que parecia uma trajetória de redenção revela-se uma construção ilusória, um esforço tardio para ressignificar o passado. Ao reescrever os eventos e conceder aos amantes o reencontro que lhes foi negado, Briony não apenas reconstrói uma memória, mas também atesta a fragilidade da verdade. Wright encerra sua obra com uma melancolia inescapável, transformando “Desejo e Reparação” em um estudo sobre culpa, responsabilidade e o poder devastador das narrativas mal contadas. Assim, o filme não apenas reflete sobre os desdobramentos das ações individuais, mas também questiona os limites entre realidade e ficção, impondo ao espectador a inquietante tarefa de decifrar as entrelinhas da história.