Proibido para fracos: thriller que vai te fazer passar mal e que vai te fazer querer arrancar seus olhos está na Netflix

Quando “O Poço” estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em setembro de 2019, o longa de Galder Gaztelu-Urrutia rapidamente se tornou um fenômeno. No entanto, sua verdadeira consagração veio com o Prêmio da Audiência da Meia-Noite, um reconhecimento peculiar que reflete as preferências de um público disposto a desafiar convenções. Curiosamente, a curadoria do TIFF, alinhada às lógicas de mercado, negligenciou nuances captadas apenas pelos espectadores das sessões tardias, um fenômeno recorrente em premiações como o Oscar. Agora, cinco anos depois, “O Poço 2” chega em um momento em que a sociedade, impactada pela pandemia, reavalia seus conceitos de liberdade e consumo.

Diferente do original, cuja trama se passava em um prédio abandonado em Franca, no interior de São Paulo, a sequência traz mudanças substanciais no roteiro assinado por Gaztelu-Urrutia, David Desola e Egoitz Moreno. O primeiro filme apresentou ao público uma prisão vertical composta por 333 níveis, habitada por uma variedade inquietante de prisioneiros, de assassinos a indivíduos comuns como Goreng, cujo objetivo era apenas ler e superar seu vício em cigarros. Interpretado com intensidade por Ivan Massagué, Goreng logo descobre a brutal dinâmica do edifício: uma plataforma repleta de comida desce pelos andares, permitindo que os detentos do topo se banqueteiem, enquanto os dos níveis inferiores precisam se contentar com os restos, muitas vezes contaminados por sujeira e dejetos.

Nesta continuação, Goreng dá lugar a Perempuan, interpretada por Milena Smit. A cronologia exata entre os filmes permanece ambígua, mas está claro que a nova protagonista já se adaptou às regras implacáveis da Plataforma. O grande diferencial desta sequência é a dinâmica entre Perempuan e Zamiatin, um homem bruto vivido pelo ex-boxeador Hovik Keuchkerian. A dupla inicia sua jornada no vigésimo quarto andar e, assim como Goreng e Trimagasi (Zorion Eguileor) no primeiro longa, precisa estabelecer um pacto de sobrevivência, equilibrando desespero e instintos primitivos sem recorrer ao canibalismo.

Com essa nova abordagem, Gaztelu-Urrutia reforça sua crítica à estrutura social e expande sua metáfora distópica, explorando a possibilidade de que, mesmo em ambientes extremos como a Plataforma, resquícios de solidariedade e empatia possam emergir. Ainda assim, a natureza humana é imprevisível, e a história mostra que, onde a ordem se desintegra, o caos tende a se impor. “O Poço 2” não apenas amplia o universo do filme original, mas também convida o espectador a refletir sobre a fragilidade das estruturas que consideramos inabaláveis.