Comece o ano sorrindo: a Netflix traz uma comédia italiana que vai deixar seu final de semana muito melhor

O amor pode assemelhar-se aos aromas, que se dissipam sem alarde, mas deixam rastros — ora doces, ora cítricos, quase amargos. É como a paleta de cores, que pode resplandecer sob o sol ou mergulhar em sombras que tingem de perda o que deveria ser pura existência. O cotidiano, feito de dias tumultuados e noites solitárias, desenha cenários em que o vazio da cama é vencido pelo cansaço. Porém, há momentos em que a solidão, perdendo a sutileza, exibe suas garras e ataca com precisão cruel.

Vito, figura central de “O Truque do Amor”, viveu uma desventura ao seguir os impulsos do coração e unir-se à namorada. Dessa relação breve nasceu um bebê encantador, capaz de roubar cenas com naturalidade. Umberto Riccioni Carteni explora as camadas da vida de um típico malandro napolitano, revelando um plano desajeitado para salvar o prédio onde vive com Napoleone, seu filho e seu irmão, todos tão desamparados quanto ele. A narrativa, contudo, envereda por caminhos confusos.

Nas comédias românticas, as diferenças culturais moldam histórias até certo ponto, especialmente na Itália, onde a paixão pelo invisível ganha destaque a cada amanhecer. É nesse cenário que sonhos florescem enquanto desejos amadurecem, e refletimos sobre as conquistas e as perdas inevitáveis. Vito parece carregar a sina de gerações ao lamentar os erros de sua jornada, mas encontra consolo na pureza de seu filho, que ilumina uma trajetória marcada por tropeços.

Os roteiristas Caterina Salvadori e Ciro Zecca destacam, com humor, a decadência do prédio onde Vito vive, remetendo ao clássico “Três Solteirões e um Bebê” (1987). Antonio Folletto e Vincenzo Nemolato formam uma dupla curiosa, mas a trama não abraça uma comédia romântica ousada como “A Gaiola das Loucas” (1978), trazendo à cena uma figura feminina.

Carlo, alter ego de Vito, aproxima-se de Marina de Leonardi, arquiteta determinada a demolir o edifício para construir um hotel. Laura Adriani e Antonio Folletto criam uma dinâmica que transforma o conflito inicial em um envolvimento apaixonado. A química entre os dois mitiga a solução forçada escolhida por Carteni, que entrega um desfecho aquém de uma narrativa promissora.