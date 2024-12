O provável adeus de Clint Eastwood ao cinema chegou ao Max — e cada segundo vale a pena 

Clint Eastwood é um nome incontornável na história do cinema americano. Ícone do faroeste e arquiteto de narrativas intensas, ele construiu uma carreira marcada pela profundidade moral de suas histórias e pela habilidade em desafiar convenções. Com “Jurado Nº2”, possivelmente sua despedida da direção, Eastwood une reflexão ética e tensão narrativa em um drama de tribunal que sintetiza sua visão singular sobre a natureza humana.

Aos 94 anos, o cineasta entrega uma trama que questiona o julgamento, tanto no sentido jurídico quanto moral. “Jurado Nº2” apresenta Justin Kemp, um homem comum convocado para um júri enquanto enfrenta dilemas pessoais que incluem o passado trágico e o iminente nascimento de um filho. O filme mergulha na atmosfera opressiva de Savannah, explorando o contraste entre os espaços fechados da corte e o mundo exterior iluminado, numa construção visual que reforça a dualidade entre opressão e liberdade.

A narrativa recorre a flashbacks para mostrar os eventos que culminam na morte de Kendall Carter, personagem envolta em mistérios que desafiam as certezas de Justin. Essas lembranças revelam detalhes que ligam o jurado ao crime, conferindo à história uma camada adicional de complexidade. Eastwood faz de “Jurado Nº2” uma reflexão sobre escolhas e responsabilidades, conduzindo o público por um labirinto de motivações duvidosas e verdades dolorosas.

Entre os jurados, Harold se destaca como o contraponto a Justin, mas o roteiro se apressa em neutralizar essa ameaça em uma virada que reflete o controle rígido de Eastwood sobre a narrativa. O embate entre a promotora Faith Killebrew, vivida por Toni Collette, e o advogado de defesa, interpretado por Chris Messina, intensifica o clima de tensão no tribunal, com interesses pessoais se sobrepondo à verdade. Essa dinâmica alimenta o cerne do filme, que expõe a falibilidade do sistema judicial.

Em “Jurado Nº2”, Eastwood explicita seu niilismo mais cru. Justin, interpretado com maestria por Nicholas Hoult, é um personagem que encapsula o conflito entre autopreservação e moralidade. Allison, sua esposa, vivida por Zoey Deutch, adiciona uma dimensão ambígua ao aceitar participar da farsa do marido. Apesar de seu tom cético, o filme reserva um final aberto que insinua um fio de esperança, sugerindo que, mesmo em um cenário corrupto, a verdade pode prevalecer.

Clint Eastwood encerra sua carreira com um trabalho que dialoga com temas recorrentes em sua filmografia, explorando o impacto das escolhas humanas e os limites da justiça. “Jurado Nº2” não apenas reafirma o talento do cineasta, mas também deixa um legado de questionamentos profundos sobre a condição humana. Sua ausência será profundamente sentida.