O filme que fez milhões irem aos cinemas e agora está na sua casa

Há uma inquietação peculiar nos filmes que antecipam um futuro distópico para a humanidade, e “Transformers: A Era da Extinção” não foge à regra. Os robôs alienígenas gigantes estão confinados na Terra, incapazes de regressar à vastidão de onde vieram, e agora se deparam com uma ameaça ainda mais letal: outros seres espaciais, leais a uma entidade devastadora que consome mundos inteiros para garantir sua sobrevivência.

Sob a direção de Michael Bay, a franquia, já rica em possibilidades ideológicas, assume contornos ainda mais políticos e filosóficos. Bay, o mestre das narrativas explosivas e das batalhas colossais, usa o roteiro de Ehren Kruger para amplificar os temas que fizeram a série famosa: a luta incessante pelo poder e a inevitável submissão às máquinas que criamos, mas nunca chegaremos a compreender por completo.

Bay não hesita em explorar a relação paradoxal entre os avanços tecnológicos e a regressão humana. Em um mundo onde robôs assumem formas gigantescas para se engalfinharem em batalhas apocalípticas, é difícil não pensar que, talvez, nosso destino esteja mais seguro sob o controle dessas máquinas do que em nossas próprias mãos. As tramas de ficção científica de Kruger dispensam a rigidez lógica, favorecendo uma narrativa que conquista o público desde os primeiros minutos.

O humor também tem espaço, especialmente nas cenas protagonizadas por humanos. Bay faz um balanço às vezes cômico, por vezes melancólico, dos eventos dos últimos sete anos da franquia. Nesse sentido, o personagem de Mark Wahlberg, Cade Yeager, se destaca. Um inventor texano viúvo, tentando equilibrar as contas e proteger sua filha adolescente, adiciona uma camada emocional e humana à trama. Essa relação familiar em meio à destruição desenfreada é o que torna o filme surpreendentemente afetivo.

“Transformers: A Era da Extinção” oferece mais do que ação incessante e explosões ensurdecedoras. É um lembrete desconfortável de que o futuro da humanidade pode ser menos brilhante do que gostamos de imaginar. Talvez, no fim, sejamos apenas passageiros em uma jornada guiada por forças que mal compreendemos, rumo a uma extinção inevitável.