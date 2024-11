Comédia romântica de Natal com Lindsay Lohan acaba de chegar à Netflix e você vai amar!

A aguardada estreia de “Nosso Segredinho” na Netflix marca o segundo ano de retorno de Lindsay Lohan às telas, consolidando seu ‘comeback’ no mundo do cinema. Esse retorno tem atraído bastante atenção, não só pelo fato de Lohan estar mais confiante e radiante, mas também por seu carisma inegável em cena. Sua habilidade natural para comédias românticas traz um charme especial a cada nova produção, tornando-as irresistíveis para os fãs do gênero.

Em “Nosso Segredinho”, com roteiro de Hailey DeDominicis e direção de Stephen Herek, Lohan interpreta Avery, uma jovem de cidade pequena que cresce ao lado de seu melhor amigo Logan (Ian Harding). A amizade se transforma em algo mais durante a adolescência, e Logan se torna o grande amor da vida dela. Tudo parece perfeito até que Avery recebe uma oferta de emprego irrecusável em Londres. Na esperança de impedir sua partida, Logan faz um pedido de casamento público, acreditando que isso será suficiente para mantê-la nos Estados Unidos. No entanto, o efeito é exatamente o oposto: o pedido impulsiona Avery a seguir seu caminho, e ela parte para Londres.

Uma década depois, Avery retorna ao país, agora namorando Cam (Jon Rudnitsky). Durante as comemorações de Natal, Cam a convida para conhecer sua família. O que deveria ser um encontro tranquilo se transforma em uma surpresa desconfortável: Logan, seu antigo amor, agora é namorado de Cassie (Katie Baker), a irmã de Cam. Nervosa com a situação, Avery puxa Logan para um canto e o faz prometer que jamais revelará seu passado romântico. Afinal, essa revelação poderia criar um clima incômodo dentro da família.

A situação se complica ainda mais com a presença de Erica (Kristin Chenoweth), a mãe de Cam. Autoritária e crítica, Erica não perde a oportunidade de lançar comentários passivo-agressivos sobre Avery — suas roupas, seus modos e até sua personalidade são alvo de críticas disfarçadas de comentários despretensiosos. Determinada a conquistar a aprovação da sogra, Avery faz um acordo com Logan: ele a ajuda a cair nas graças de Erica, e ela o auxilia em um projeto de engenharia civil para Stan (Tim Meadows), um empresário próximo da família. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, Sofie (Ash Santos), a filha de Stan, é elegante e deslumbrante, e seu relacionamento amigável com Cam desperta desconfianças em Avery.

Apesar das tentativas de Avery de se comportar, situações cômicas e embaraçosas parecem persegui-la. Sempre que algo dá errado, Logan está lá para salvá-la, tornando-se um aliado improvável nas situações mais constrangedoras.

“Nosso Segredinho” sabe equilibrar romance e comédia de maneira leve, sem exageros. O carisma de Lohan dá vida ao filme, tornando-o uma experiência divertida e envolvente. Embora a trama seja previsível, essa familiaridade é um ponto positivo, proporcionando ao público um conforto típico dos filmes de Natal. Com um tom leve e encantador, a produção se encaixa perfeitamente na coleção de fim de ano da Netflix, prometendo agradar tanto aos fãs de Lohan quanto aos amantes de comédias românticas natalinas. O filme é o último de um contrato de três filmes de Lohan com a Netflix.