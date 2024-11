A obra-prima de Lukas Dhont que emocionou Cannes está na Netflix: um filme inesquecível que vai te fazer chorar

Sob a direção de Lukas Dhont, “Close” obteve o Grande Prêmio em Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023, apresenta uma trama que explora temas como amadurecimento, heteronormatividade e machismo. Inspirado em “We Two Boys Together Clinging”, de David Hockney, o longa não aborda diretamente a homossexualidade, mas reflete sobre os padrões sociais que moldam as relações humanas e limitam a expressão emocional masculina.

A história acompanha Leo e Remi, dois amigos cuja relação é marcada por uma conexão profunda e isenta de qualquer conotação romântica ou sexual. Sua amizade, permeada por uma pureza infantil, enfrenta o peso das normas sociais e dos preconceitos de gênero. A pressão da sociedade, simbolizada pelo ambiente escolar, mina essa conexão, especialmente quando os meninos começam a ser questionados sobre sua proximidade. Leo, sentindo a necessidade de se conformar às expectativas masculinas, afasta-se de Remi, adotando comportamentos que a sociedade considera mais aceitáveis para sua idade e gênero.

O filme captura com sutileza a dinâmica entre os amigos e suas famílias, que acolhem a amizade com naturalidade, sem julgamentos. Contudo, a aceitação familiar contrasta com o ambiente externo, onde os meninos são alvo de comentários e insinuações. A escola se torna palco de tensões, onde a masculinidade de Leo é desafiada, levando-o a buscar refúgio em atividades como o hóquei. Esse afastamento impacta severamente Remi, cuja sensibilidade e criatividade entram em conflito com as expectativas sociais, resultando em um isolamento emocional que culmina em um desfecho trágico.

A abordagem visual de Dhont é um dos pontos altos da obra, com uma fotografia que exalta a beleza dos momentos mais simples e uma trilha sonora que acentua o impacto emocional da narrativa. No entanto, a tentativa de criar uma atmosfera poética por vezes dilui a intensidade emocional, especialmente no que se refere ao sofrimento de Remi. A escolha de um tratamento mais sutil para certas nuances acaba enfraquecendo o impacto final da trama.

Ainda assim, a produção se destaca por sua profundidade visual e sua capacidade de emocionar, oferecendo uma reflexão sensível sobre a amizade e os desafios impostos pelas normas sociais. Disponível na Netflix, o filme convida o público a questionar as rígidas definições de masculinidade e a reconhecer a complexidade das relações humanas em um mundo repleto de expectativas opressoras.