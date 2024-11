Uma das histórias mais impactantes da Segunda Guerra Mundial, que você não conhecia, na Netflix

No universo do cinema, poucas histórias têm o poder de impactar profundamente como a de Louis Zamperini, um verdadeiro herói cujas experiências extraordinárias ganharam vida em “Invencível”, dirigido por Angelina Jolie. O filme mergulha na trajetória de Zamperini, um filho de imigrantes italianos que transformou sua juventude turbulenta em uma vida de conquistas e desafios extremos. Interpretado por Jack O’Connell, Louis é mais que um protagonista: ele personifica a força e a resiliência humana em face das adversidades mais cruéis.

Zamperini começou sua jornada como um garoto problemático, sem perspectivas claras. No entanto, graças ao apoio incansável de seu irmão mais velho, ele descobriu o atletismo e rapidamente se destacou como corredor. Em 1936, participou das Olimpíadas de Berlim, competindo nos 5.000 metros. Embora não tenha conquistado medalhas, sua performance impressionante o colocou sob os holofotes internacionais, consolidando-o como uma promessa no esporte.

Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, Zamperini trocou as pistas de corrida pelos céus, alistando-se na Força Aérea dos Estados Unidos. Durante uma missão, seu avião, um B-24 Liberator, caiu no Oceano Pacífico. O que se seguiu foi um teste inimaginável de resistência: ele e os colegas Phil (Domhnall Gleeson) e Mac (Finn Wittrock) sobreviveram 47 dias à deriva em um bote salva-vidas, enfrentando calor escaldante, fome, desidratação e constantes ameaças de tubarões e tempestades. Essa experiência de sobrevivência culminou na captura pela Marinha Imperial Japonesa.

A fase mais sombria da jornada de Zamperini ocorreu nos campos de prisioneiros de guerra. Ali, ele enfrentou torturas físicas e psicológicas, com um dos guardas, apelidado de “O Pássaro” (Miyavi), se destacando pela brutalidade. Apesar das condições desumanas e do sofrimento, Zamperini recusou-se a sucumbir, sustentado por uma força interior inabalável.

Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Zamperini retornou aos Estados Unidos como um herói, mas o término dos combates não significou o fim de seus desafios. Ele lutou contra o estresse pós-traumático e o alcoolismo, tentando superar os fantasmas do passado. Uma virada crucial aconteceu quando ele encontrou o cristianismo, dedicando-se a ajudar jovens que, como ele, enfrentavam dificuldades e buscavam redenção.

“Invencível” é uma adaptação do aclamado livro “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption”, de Laura Hillenbrand. A narrativa foi habilmente transposta para o cinema por uma equipe de roteiristas notáveis, incluindo Joel e Ethan Coen, Richard LaGravenese e William Nicholson. Os irmãos Coen foram responsáveis por estruturar a trama, destacando momentos decisivos da vida de Zamperini, enquanto LaGravenese e Nicholson equilibraram os elementos de ação e drama, garantindo um ritmo envolvente e cativante.

A qualidade da produção foi reconhecida com três indicações ao Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição de Som. A direção de Jolie, combinada com a excelência técnica e a força da história, resultou em um filme que não apenas entretém, mas também inspira.

Louis Zamperini faleceu em 2014, aos 97 anos, pouco antes do lançamento oficial de “Invencível”. No entanto, ele teve a chance de assistir a uma versão preliminar do filme enquanto estava hospitalizado. Demonstrando um espírito altruísta, Zamperini pediu que o longa minimizasse o foco em sua fé cristã, desejando que sua história tivesse um apelo universal. Sua vida e legado continuam a inspirar gerações, lembrando-nos do poder da resiliência, da coragem e da capacidade humana de superar até os desafios mais extremos.