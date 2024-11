Imbatível e imperdível: o melhor filme de ação dos últimos 12 meses está na Netflix

O cinema de Taiwan continua a se destacar de maneira inabalável. Diretores dessa região têm se mostrado cada vez mais inovadores, unindo em suas narrativas uma diversidade impressionante de temas. O que surpreende é a habilidade com que, após uma sequência de cenas visualmente deslumbrantes e dinâmicas, que apresentam um elenco extenso em mais de duas horas de projeção, tudo culmina de forma fluida, com reviravoltas impactantes, mas sempre respeitando a inteligência do espectador.

Em “Os Três Males”, Wong Ching-po combina a narrativa de gângsteres com o messianismo — ambos tópicos profundamente enraizados na cultura asiática, sendo o segundo mais recente. O filme se inspira em uma fábula chinesa de séculos atrás. Durante o século 5º, a história de “O Porco, a Cobra e o Pombo” passou a ser referência em situações de engano. A serpente, sedutora, atrai o pássaro, que se distrai explorando os galhos, enquanto estrangula o porquinho, vaidoso de sua aparência. Essa dinâmica reflete a natureza traiçoeira do protagonista, que se mantém fiel à sua essência até o fim.

A presença da Ásia na indústria cinematográfica de Hollywood tem crescido consideravelmente, especialmente após o sucesso do filme “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), dirigido pelo taiwanês Ang Lee. Essa obra aborda o romance entre dois cowboys. Já “Nomadland” (2020), da cineasta chinesa Chloé Zhao, conta a história de uma mulher de meia-idade em busca de um lar nos EUA, e se tornou um grande sucesso, recebendo aclamação da crítica.

Tanto Lee quanto Zhao foram reconhecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, conquistando o Oscar de Melhor Diretor. O filme de Zhao, além disso, foi premiado como o melhor do ano de 2020. A abordagem de Wong, embora mais tradicional, não é menos intrigante.

O diretor, que também é responsável pelo roteiro, estabelece uma analogia com a Antiga China, situando sua narrativa na tumultuada Taiwan contemporânea, marcada pelas frequentes ameaças de invasão de Pequim. No entanto, Wong opta por deixar de lado questões políticas e foca na jornada de Zhou Chu, um notório criminoso conhecido nas redondezas de Taipé. Ele se dedica a eliminar três criminosos obstinados que aterrorizam sua comunidade; ao retornar após derrotá-los, descobre que o vilarejo celebra sua morte, um evento que transforma sua trajetória.

Por outro lado, Chen Kui-lin, interpretado por Ethan Juan, enfrenta um câncer de pulmão em estágio terminal e embarca em uma busca por dois bandidos que, segundo as autoridades, representam uma ameaça maior à ordem pública. Na metade do filme, seu encontro com um deles, o falso profeta Lin Lu-ho, vivido por Yi-Wen Chen, um líder de uma seita apocalíptica, justifica os 134 minutos da narrativa, que, embora em certos momentos possa parecer arrastada, nunca se torna irrelevante.

Filme: Os Três Males

Direção: Wong Ching-po

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 9/10