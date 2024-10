Thriller pós-apocalíptico com Denzel Washington na Netflix: um filme que merece ser visto duas vezes

“O Livro de Eli” é uma obra que impacta profundamente, e um de seus momentos mais comoventes revela o protagonista, interpretado com precisão por Denzel Washington, despido de qualquer artifício. Em sua estreia, em março de 2010, os irmãos Hughes demonstraram talento singular, equilibrando o visual impressionante com uma narrativa de intensidade. Com roteiro de Gary Whitta, o filme se torna uma experiência visualmente rica e introspectiva, incitando reflexões existenciais sobre escolhas e arrependimentos. É um convite a examinar nossas vidas e, para alguns, um despertar emocional que gera lágrimas discretas, revelando camadas que vão além de uma leitura superficial.

Eli vaga por uma América pós-apocalíptica, devastada por disputas por comida e água, sob um clima de desolação. Esse homem misterioso avança sem um destino claro, mas com uma missão, levando consigo um livro guardado como se a continuidade da vida dependesse dele. Esse objeto sagrado é o único elo com seu propósito, e Eli o protege contra adversários que tentam interromper sua jornada. Ele responde com habilidade e um facão afiado, enfrentando os perigos com maestria em artes marciais e muita determinação. Nessa terra sem lei, ele é um último bastião de algo ainda humano, enfrentando gangues de motociclistas e se firmando como um improvável salvador de uma humanidade fragmentada.

A fotografia de Don Burgess, tingida de sépia e tons acinzentados, reforça a natureza sombria e intensa da trama, em uma referência a “Mad Max”, mas com uma marca própria, que se deve a Washington e aos Hughes. Enfrentando o vilão Carnegie, vivido de forma brilhante por Gary Oldman, e com o apoio de Solara, interpretada por Mila Kunis, Eli encontra uma leve esperança na figura de alguém que se importa. Albert e Allen Hughes conduzem a narrativa com um tom apocalíptico que encerra em si um fino simbolismo sobre fé e resiliência, capturando a essência de uma história que parece implorar por um mundo onde humanidade e princípios ainda possam sobreviver.

Livro: O Livro de Eli

Direção: Albert e Allen Hughes

Ano: 2010

Gênero: Ação/Aventura

Nota: 9/10