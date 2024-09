O filme de ação mais subestimado da Netflix — uma joia escondida que você precisa descobrir

A defesa de Baruch de Spinoza, o renomado filósofo holandês, baseia-se na ideia de que a divindade de um ser supremo está na capacidade de se entrelaçar com todas as coisas, influenciando tudo ao seu redor. Para ele, cada ser, cada objeto, carrega tanto um lado iluminado quanto uma parte sombria, com ambos obedecendo a uma ordem divina. Esse conceito provoca um questionamento profundo entre os estudiosos: por que um ser onisciente, criador de tudo, formaria uma criatura à sua própria imagem, mas com falhas?

Mesmo sabendo da fraqueza humana, este mesmo ser escolhe puni-lo por suas transgressões, ao invés de intervir e livrá-lo de sua natureza violenta. Muitos se perguntam se essa aparente contradição não revelaria um Deus imperfeito. No entanto, uma explicação recorrente é o princípio do livre-arbítrio: Deus concede a vida, mas cabe ao ser humano vivê-la e fazer suas próprias escolhas, sem interferência direta. Assim como os pais que entregam um presente valioso ao filho, mas limitam seu acesso, Deus permite que o homem explore seu caminho, sem intervir em todas as suas decisões. Assim, a filosofia e a presença divina se fundem na maneira como encaramos a existência e a finitude.

Embora o filme “Tempo de Caça” (2020) não se aprofunde em discussões filosóficas, ele constrói um drama denso, explorando as ações mais brutais do ser humano. Sob a direção de Yoon Sung-hyun, a trama apresenta a perseguição implacável de um criminoso implacável, que elimina qualquer um que interfira em seu caminho. No contexto sul-coreano, onde a posse de armas de fogo é estritamente controlada, a violência se manifesta de outras maneiras, como no uso de objetos cortantes. O filme retrata um cenário distópico de uma Coreia do Sul assolada por crises econômicas, com ruas vazias e manifestações populares como pano de fundo. O ex-presidiário Jun-seok, interpretado por Lee Je-hoon, convence seus amigos a embarcar em um plano arriscado para enriquecer rapidamente, acreditando que agora estão preparados para evitar os erros que os levaram à prisão. Yoon constrói a narrativa com um equilíbrio entre momentos de tensão extrema e reflexões sobre as motivações de seus personagens, tecendo um enredo que mescla inocência e desespero em meio ao caos.

O ambiente sombrio da trama reflete a desconexão de Jun-seok com a realidade de seu país, onde as oportunidades para um ex-criminoso são escassas. A relação entre os personagens principais, marcada por uma interdependência destrutiva, torna-se o ponto central do enredo. As ações violentas, encabeçadas por um psicopata frio interpretado por Christopher Sean, adicionam um toque de mistério e deixam em aberto a possibilidade de uma continuação. Assim, o filme entrega uma experiência de 135 minutos que prende o espectador do início ao fim, misturando ação, suspense e uma dose de imprevisibilidade.

Filme: Tempo de Caça

Direção: Yoon Sung-hyun

Ano: 2020

Gêneros: Crime/Drama

Nota: 9/10