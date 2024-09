A melhor e mais inteligente comédia de ação da Netflix em 2024

Um esperto aparece a cada hora, enquanto dois ingênuos surgem a cada segundo. Dentro dessa lógica peculiar, Iván Márquez, o protagonista de “O Entregador”, se encaixa na primeira categoria, ou ao menos se esforça para isso, contando que os demais, pertencentes à segunda classe, ajam conforme o esperado. O filme, dirigido por Daniel Calparsoro, explora, com notável precisão, a ganância e a decadência de um homem em meio à crise econômica que devastou a Espanha nos anos 2000. Evitando o óbvio, o longa detalha um complexo esquema criminoso que desviou bilhões de euros dos cofres públicos espanhóis, com eventos importantes começando nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, até a falência do Lehman Brothers, em 2008. Iván, aos trinta anos, é uma peça chave no jogo do poder, manipulando sua ascensão e queda. O roteiro, assinado por Patxi Amezcua e Alejo Flah, é baseado nas investigações do Ministério Público e na cobertura midiática internacional, camuflando as verdadeiras identidades dos envolvidos no enredo sombrio.

A escolha de Calparsoro de utilizar um flashback como ponto de partida revela a trama central. A fotografia em tons vibrantes de verde, assinada por Tommie Ferreras, desenha uma cidade futurista, que remete a Hong Kong, onde um contêiner é cuidadosamente carregado em um caminhão, sob a supervisão do ambicioso Iván, que lucra 3% caso tudo corra bem. O próprio protagonista narra a história, que retrocede aos seus dias como manobrista em um clube de golfe de Madri e sua vida humilde no bairro de Vallecas. O ator Arón Piper domina as cenas, mostrando a ascensão meteórica de seu personagem e a insatisfação com a vida simples, sinalizando suas ambições. Mesmo com sequências rápidas, os momentos que retratam sua convivência familiar, com boas atuações de Arantxa Aranguren e Antonio Buíl, são essenciais para destacar a obsessão de Iván. A narrativa é clara: ele almeja algo maior, e com a ajuda do destino, sai de Vallecas rumo ao topo, ainda que temporariamente.

No segundo ato, o filme nos leva ao mundo dos ricos e poderosos da Europa, com Iván agora trabalhando como mensageiro para uma organização internacional envolvida em lavagem de dinheiro. Durante suas viagens a países vizinhos, acumula grandes quantias em euros, conhece as capitais europeias e vive rodeado de luxos. O ápice dessa trajetória ocorre em Marbella, onde o protagonista se vê fascinado pelo poder dos gângsteres do setor imobiliário, representados com maestria por atores como Luis Tosar e Luis Zahera. Entretanto, sua ilusão de controle e glória é interrompida por Hervé Falciani, um funcionário do HSBC, cujo vazamento de informações revelou o esquema de sonegação fiscal envolvendo milhares de contas na Suíça. O fim da festa não foi apenas para Iván, mas também para uma Espanha que, até hoje, sofre com limitações nos investimentos em saúde e educação, reflexo de anos de corrupção e desvios.

Filme: O Entregador

Direção: Daniel Calparsoro

Ano: 2024

Gêneros: Thriller/Comédia

Nota: 9/10