História de amor delicada e engraçadinha com Jennifer Aniston e Steve Zahn, no Prime Video

O amor, muitas vezes, se manifesta de forma desajeitada. Requer tempo, lugar e, acima de tudo, persistência e fé. Esse é o cenário de “O Amor Pede Passagem”, onde um romance improvável surge entre Mike Cranshaw (Steve Zahn), o gerente de um pequeno hotel no Arizona, e Sue Claussen (Jennifer Aniston), uma vendedora de arte pragmática e distante. Sob a direção e roteiro de Stephen Belber, o filme explora o amor não correspondido e a persistência de Mike em conquistar o coração de Sue.

A história começa quando Sue se hospeda no hotel administrado pelos pais de Mike durante uma viagem de trabalho. Desde o primeiro momento, Mike se sente intensamente atraído por ela. Tímido e desajeitado, ele cria situações constrangedoras para se aproximar. Sue, por outro lado, permanece fria e distante, sem a menor intenção de corresponder aos sentimentos de Mike. Mesmo assim, em uma noite, eles acabam se envolvendo fisicamente, mas Sue rapidamente parte para sua próxima parada, deixando Mike para trás.

Determinando a não deixá-la escapar, Mike toma a ousada decisão de comprar uma passagem só de ida para encontrá-la novamente. Embora eles passem mais algumas noites juntos, Sue continua emocionalmente distante, não demonstrando interesse em aprofundar a relação. Ela chega ao ponto de comprar uma passagem de volta para o Arizona para Mike, na tentativa de colocar um ponto final na insistência dele.

Enquanto Mike persiste em sua busca por Sue, ela vive um relacionamento complicado com seu ex-namorado, Jango (Woody Harrelson), um empresário de sucesso no ramo de iogurtes. A morte da mãe de Mike o liberta de suas obrigações no hotel, levando-o a tentar, mais uma vez, reconquistar Sue. No entanto, Sue está prestes a se casar com seu ex. O filme retrata, de maneira simultaneamente melancólica e cômica, os esforços incansáveis de Mike para conquistar Sue, apesar de sua aparente resistência.

Por trás da fachada de frieza de Sue, Mike enxerga uma pessoa altruísta e sensível. À medida que a trama avança, Sue começa a perceber que sempre colocou os sentimentos e desejos dos outros acima dos seus próprios. Ao reconhecer como Mike a valoriza, ela aprende a valorizar seus próprios sentimentos e vontades. O romance entre eles segue um caminho imperfeito e cheio de obstáculos, ilustrando que o amor nem sempre se desenrola como em um conto de fadas.

“O Amor Pede Passagem” marca a estreia de Stephen Belber como diretor de longas-metragens. Jennifer Aniston, ao interpretar Sue, já havia consolidado sua fama como Rachel na icônica série “Friends”. Steve Zahn, por sua vez, dá um passo importante em sua carreira, uma vez que, até então, era mais conhecido por papéis coadjuvantes.

A cinematografia de Eric Alan Edwards destaca-se pelo uso de paisagens simples e realistas, com tons suaves que refletem o caráter acolhedor e introspectivo do filme. O roteiro habilmente equilibra o tom melancólico e introspectivo dos personagens com momentos de humor absurdos e encontros cômicos.

Disponível no Prime Video, “O Amor Pede Passagem” é uma comédia romântica que combina leveza e sensibilidade, sendo uma escolha perfeita para quem busca uma narrativa envolvente e agradável para embalar uma tarde tranquila.

Filme: O Amor Pede Passagem

Direção: Stephen Belber

Ano: 2008

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 8