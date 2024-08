Filme que fez as pessoas caírem aos prantos nos cinemas está na Netflix

Antes mesmo de o distanciamento social se tornar um tema amplamente discutido devido à pandemia de Covid-19, o cinema já explorava essa ideia de maneiras comoventes. Um exemplo notável é o filme “A Cinco Passos de Você”, um drama adolescente que se aprofunda nas complexidades de amar alguém em meio a restrições físicas severas. Com direção de Justin Baldoni e roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme conta com as atuações de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse como Stella e Will, dois jovens de 17 anos que se encontram em um hospital, ambos lutando contra a fibrose cística.

O enredo segue a clássica fórmula do romance adolescente, onde dois personagens se apaixonam, mas enfrentam barreiras quase intransponíveis. Neste caso, o toque físico é proibido devido ao risco de contaminação fatal entre os personagens, que possuem bactérias diferentes em seus corpos. Essa premissa intensifica o drama, pois os protagonistas são incapazes de realizar gestos simples de afeto, como se abraçar ou segurar as mãos, o que torna a conexão emocional ainda mais profunda e intensa.

Stella, que vive com a doença há anos, é uma personagem extremamente organizada e controlada. Acostumada a lidar com a possibilidade constante de morte, ela segue rigorosamente uma rotina de tratamentos e é obcecada por manter tudo sob controle. Cada aniversário é celebrado como uma vitória, cada momento com sua família é valorizado como se pudesse ser o último. Esse comportamento obsessivo é uma forma de lidar com a ansiedade e a incerteza que a doença traz.

Will, por outro lado, é mais despreocupado e rebelde. Recente em sua batalha contra a fibrose cística, ele participa de um tratamento experimental, mas demonstra uma atitude negligente em relação às regras e horários de medicação. Sua abordagem despreocupada da vida é um contraste direto com a disciplina de Stella. Ele se mostra cético em relação ao tratamento e às chances de sobrevivência, preferindo viver o presente sem se preocupar com as consequências.

A conexão entre Will e Stella é instantânea, mas também carregada de complexidade. Will se torna fascinado por Stella, assistindo avidamente aos vídeos que ela publica em seu canal no YouTube, onde compartilha detalhes de sua vida com a doença. Através desses vídeos, ele descobre aspectos profundos de sua personalidade e seu passado, incluindo a perda de uma amiga próxima e a culpa que Stella carrega por ter sobrevivido.

“A Cinco Passos de Você”, na Netflix, é um filme que, embora previsível em sua narrativa, é enriquecido pelas atuações sinceras de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. O longa é um mergulho emocional nas dificuldades e nuances do amor jovem, especialmente quando esse amor é vivido sob a sombra da doença e da mortalidade. A história, ao mesmo tempo trágica e esperançosa, oferece uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a força dos laços humanos, tornando-se uma experiência cinematográfica que ressoa profundamente com o público.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10