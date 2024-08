Ganhador do Oscar 2024, filme que bateu recorde de bilheteria, acaba de estrear na Netflix

Em celebração ao 70º aniversário da lendária franquia, a versão em preto e branco de “Godzilla Minus One”, conhecida como “Godzilla Minus One/Minus Color”, acaba de chegar ao streaming. Inicialmente exibida no Japão, essa interpretação nostálgica e inovadora oferece uma perspectiva inédita ao clássico. Segundo o diretor Takashi Yamazaki, a versão “Godzilla Minus One: Em Preto e Branco” transcende a simples ausência de cor. Ele enfatizou o trabalho meticuloso do colorista, que seguiu um processo detalhado para criar essa versão.

“As imagens em preto e branco conferem um realismo documental a Godzilla, intensificando o medo. Mesmo para quem já viu Godzilla várias vezes, esta versão parece algo completamente novo. É uma experiência única tanto para os fãs antigos quanto para os novos espectadores”, declarou Yamazaki.

A franquia, iniciada por Ishirō Honda em 1954, mantém sua força com a introdução de um monstro colossal e implacável, que surge do oceano Pacífico para aterrorizar soldados no fim da Segunda Guerra Mundial. A narrativa de Yamazaki ganha intensidade à medida que Godzilla avança pelo Japão, deixando as autoridades em estado de choque, até que um herói inesperado se levanta para enfrentá-lo.

O diretor, juntamente com o corroteirista Takeo Murata, revisita muitos elementos dos 37 filmes anteriores, preparando o cenário para “Godzilla e Kong: O Novo Império” (2024), dirigido por Adam Wingard. Neste novo capítulo, Godzilla se alia a um parceiro igualmente assustador em uma missão quase nobre. O alferes Koichi Shikishima, um ex-kamikaze que sobreviveu à guerra, confronta Godzilla, mas novamente falha em se tornar o salvador que a nação anseia.

O grupo de Shikishima sucumbe à fúria de Godzilla e, um ano depois, em 1946, num país devastado, uma mulher o acusa de covardia. O público começa a perceber a complexa ambivalência moral de Shikishima, dividido entre seus desejos patrióticos e o instinto de autopreservação. Yamazaki aborda temas como ultranacionalismo e xenofobia através da intricada personalidade de Shikishima. Ryunosuke Kamiki entrega uma atuação magistral, capturando o tormento interno de um homem solitário, sentindo-se responsável pela destruição de sua terra.

Shikishima busca redenção ajudando os sobreviventes. “Godzilla Minus One: Em Preto e Branco” explora essas questões por meio de personagens como Kenji Noda, um ex-engenheiro de armas interpretado por Hidetaka Yoshioka, e Sosaku Tachibana, um ex-mecânico da Marinha vivido por Munetaka Aoki. Embora a história seja predominantemente masculina, as personagens Noriko Oishi, interpretada por Minami Hamabe, e sua filha adotiva Akiko, de Sae Nagatani, emprestam altruísmo e ternura aos guerreiros endurecidos.

O imponente gorila-baleia permanece como um coadjuvante de luxo, mas a narrativa de Godzilla se destaca por sua profundidade e renovação, trazendo uma nova vida à saga.

Filme: Godzilla Minus One: Em Preto e Branco

Direção: Takashi Yamazaki

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 9/10