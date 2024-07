Romance com Kate Winslet indicado a mais de 40 prêmios está na Netflix e vale cada milésimo de segundo do seu tempo

Myrtle Dunnage reaparece em Dungatar como um espectro. Tilly, como prefere ser chamada, mesmo depois de cerca de trinta anos e um baú de péssimas lembranças, volta à cidade natal, o povoado fictício do interior da Austrália, criado por Rosalie Ham. O pretexto é cuidar da mãe doente, que não vê desde criança, mas, na verdade, busca resgatar um pouco de dignidade. Não importa que agora seja uma costureira de renome; o que deseja é dar vazão aos ardores primitivos sugeridos pelo título deste filme cheio de personalidade, gracioso e absurdo. “A Vingança Está na Moda”, um faroeste estilizado, foca na tragédia pessoal de uma mulher que esconde suas fraturas com metros de tecido, criados com tal inspiração que se assemelham à alta-costura francesa.

Jocelyn Moorhouse traz à vida as aventuras de Tilly, a protagonista de “A Modista”, romance de Ham publicado em 2000. Em sua anti-heroína, Moorhouse vê uma urgência por afeto misturada com uma defesa contra tudo e todos, sentimento que se intensifica quando decide se estabelecer na terra de onde fora expulsa. No roteiro, coassinado por seu marido, P.J. Hogan, famoso por “O Casamento de Muriel” (1994), a diretora adota um feminismo propositivo sem perder o charme, alinhando-se ao zeitgeist e abrindo espaço para reflexões filosóficas sobre o poder terapêutico do amor. Uma combinação deliciosa.

Histórias de retaliações femininas estão em alta na produção cinematográfica recente, como visto em “Bela Vingança” (2020), thriller noir de Emerald Fennell, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, e “Mademoiselle Vingança” (2018), a joia neorrenascentista de Emmanuel Mouret, baseada em “Jacques, o Fatalista, e Seu Amo” (1778), do iluminista francês Denis Diderot (1713-1784). A ideia de reparação é uma constante nas mentes de cineastas ao redor do mundo, e em “A Vingança Está na Moda”, Moorhouse e Hogan rivalizam com as excentricidades de Tim Burton e David Lynch.

Tilly nunca deixa claro o motivo de sua volta a Dungatar, e o público é atraído pela presença cativante da moça, uma justiceira que oculta seu lado sombrio, dotada de uma habilidade sobrenatural para identificar aliados e rivais em sua jornada rumo ao passado. Numa das primeiras cenas, ela chega ao velho casebre da mãe, Molly, louca e doente, vestindo um traje harmonioso de tons claros e escuros, além de um chapéu de abas generosas, lembrando Chanel — embora o sargento Farrat, responsável pela ordem no vilarejo, ache que ela esteja num autêntico Dior.

Conforme se verá, o personagem de Hugo Weaving também não está confortável em sua própria pele, um aspecto que a diretora utiliza com graça e sabedoria, elevando Weaving a muito mais que um coadjuvante excêntrico. A parceria dos dois rouba a cena em muitas ocasiões, a ponto de eclipsar a Mad Molly de Judy Davis, numa atuação simultaneamente cômica e patética.

Após o Oscar de Melhor Atriz por Hanna Schmitz, a misteriosa colaboradora nazista de “O Leitor” (2008), de Stephen Daldry, Kate Winslet apresenta uma vamp menos sinistra, mas ainda macabra, suavizada pelos figurinos de Margot Wilson. Tudo leva a um desfecho previsível, com um banho de sangue semelhante ao de Fennell, não fosse o apelo irresistível da carne. Quanto mais Tilly se integra ao cotidiano daquela gente feia, mesquinha e repulsiva, mais sente a necessidade de alguma recompensa, materializada no interesse correspondido por Teddy McSwiney, o jovem fazendeiro de Liam Hemsworth. Catorze anos mais velha, ela deveria saber que o risco de não suportar tanta amargura e se entregar ao amor sempre existira, mas quem se importa? Se vingança é a palavra de ordem nos lábios pintados ao redor do mundo, o amor parece ainda despertar ilusões nas cabeças loiras e negras, lisas e encaracoladas das garotas de todas as idades. Ainda bem.

Filme: A Vingança Está na Moda

Direção: Jocelyn Moorhouse

Ano: 2015

Gêneros: Comédia/Faroeste

Nota: 9/10