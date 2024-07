Vale ficar em casa só para assistir: novo suspense da Netflix já é um dos mais vistos no mundo em 2024

Alan Bender é um mestre em resolver os problemas dos outros, mas sua vida familiar é um desastre. Enquanto media negociações de sequestros complicados, onde o sequestrador pode mudar de ideia em um piscar de olhos, Bender não tem esposa ou filha e está apenas focado em sair da situação o mais rápido possível. No entanto, o protagonista de “Nem Tudo é Negociável” está bem ciente de suas fraquezas e tenta, sem sucesso, ser um pai e marido comum, mas é na imprevisibilidade que ele se sente mais à vontade.

Juan Taratuto cria uma obra que mistura humor absurdo com um ritmo bem equilibrado, apresentando um anti-herói atrapalhado, típico do gosto latino, que tenta consertar o mundo à sua maneira. Argentino vivendo no México, Taratuto não se intimida com críticas e explora os segredos desse homem gentil em diversas situações, dedicando uma parte significativa a um episódio específico de sua vida profissional.

A cena de abertura estabelece o contexto para o público. Bender é chamado para ajudar no resgate de uma mulher sequestrada pelo ex-genro. É a oportunidade perfeita para o diretor colocar na boca de seu personagem central comentários sobre as sogras e, simultaneamente, explorar sua vida pessoal. Mauricio Ochmann permite que o público forme sua opinião sobre o atormentado Bender, que enfrenta problemas com sua esposa Victoria, a psiquiatra interpretada por Tato Alexander, devido à sua incapacidade de se afastar da polícia. No trabalho, ele deve lidar com Menéndez, o investigador gago interpretado por Leonardo Ortizgris, enquanto em casa, precisa lidar com a suspeita de um caso extraconjugal de Victoria com o personal trainer. E sua jornada para o fundo do poço está apenas começando.

Sem abandonar o humor, Taratuto mergulha no suspense ao abordar a participação de Bender no caso mais obscuro de sua carreira. Em um encontro secreto com sua amante, uma deputada da oposição, o presidente do México é sequestrado junto com sua parceira, ambos em trajes íntimos. Para piorar a situação, é nesse cenário que Bender descobre de forma devastadora a traição de sua esposa. A veia tragicômica do filme se mantém até o fim, com Bender cada vez mais desiludido, mas sempre apaixonado. Em muitas situações, a razão só complica as coisas.

Filme: Nem Tudo É Negociável

Direção: Juan Taratuto

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia/Thriller

Nota: 8/10