O filme que foi assistido por 17 milhões de pessoas na primeira semana de estreia na Netflix

O suspense “Paralisia”, roteirizado por Rowan Joffe e dirigido por Nour Wazzi, tenta traçar uma relação complexa entre quatro personagens, resultando em um desfecho trágico. Katherine (Famke Janssen), uma ex-atriz, encontra-se em um estado gravíssimo de paralisia total, conhecida como síndrome do encarceramento. Mesmo com a consciência intacta, ela só consegue mover um dos olhos, que utiliza para se comunicar com a enfermeira Mackenzie (Anna Friel).

Esse método de comunicação ocular não é incomum entre pessoas com a mesma condição. Exemplos reais incluem Tracey Okines e o jornalista francês Jean-Dominique Bauby, ambos autores de livros escritos com a ajuda de piscadelas, transcrevendo letras do alfabeto recitadas por um assistente.

Durante suas interações com Mackenzie, Katherine revela que foi vítima de uma tentativa de assassinato. As descobertas da enfermeira são apresentadas ao público por meio de flashbacks, transportando-nos para eventos passados.

Voltamos no tempo para encontrar Katherine em sua mansão em Saint Albans, a 35 quilômetros de Londres. A casa, isolada e envolta em um clima sombrio, abriga Katherine e seu enteado Jamie (Finn Cole), um jovem com sérios problemas de saúde. Desde a morte do pai de Jamie, Katherine assumiu seu cuidado. A chegada de Lina (Rose Williams), filha de uma amiga de infância falecida de Katherine, muda a dinâmica do lugar.

Jamie e Lina formam uma aliança, prometendo apoio mútuo. Com o passar dos anos, eles se casam, mas o relacionamento se mostra desvantajoso para Lina. Ela se torna uma cuidadora, sentindo-se presa na mansão e privada de sua liberdade. Aos vinte e poucos anos, Lina está frustrada com a vida limitada e focada nas necessidades de Jamie.

O medo do abandono leva Jamie a usar ameaças e chantagens emocionais. Sempre que Lina tenta se afastar, ele sofre crises de saúde, forçando-a a permanecer ao seu lado. A relação entre Lina e Katherine, inicialmente boa, deteriora. Lina, sentindo-se cada vez mais sufocada, amarga por gastar tanto tempo confinada. Katherine, por sua vez, teme que Lina lhe roube o filho, a casa e a vida. Observando um romance emergir entre Lina e o médico de Jamie, Lawrence (Alex Hassell), Katherine se sente ainda mais ameaçada.

A narrativa se desenrola com conspirações, traições e reviravoltas, revelando uma teia de relações espinhosas e desconfiadas. Contudo, as motivações dos personagens permanecem obscuras. O desenvolvimento emocional entre eles é raso, resultando em uma trama que, ao tentar confundir o espectador, acaba por apresentar elementos desconexos. Apesar de ser uma opção razoável para entretenimento, o filme não surpreende.

Filme: Paralisia

Direção: Nour Wazzi

Ano: 2023

Gênero: Suspense

Nota: 7/10