Sequência de filme divertidíssimo vai fazer sua mente esquecer do problemas, na Netflix

Em 2014, Nicholas Stoller dirigiu “Vizinhos”, uma comédia estrelada por Seth Rogen, Rose Byrne e Zac Efron. A trama gira em torno de um casal que, após conquistar a tão sonhada casa própria, se vê em um embate com um vizinho festeiro e barulhento que transforma seu sonho em pesadelo. Dois anos depois, a sequência “Vizinhos 2” foi lançada, trazendo de volta Zac Efron no papel de Teddy Sanders, novamente complicando a vida de Mac e Kelly, os personagens de Rogen e Byrne.

No segundo filme, Mac e Kelly agora são pais de Stella, uma garotinha cheia de personalidade. A família pretende se mudar para uma casa maior em um bairro tranquilo, mas para arcar com as novas despesas, eles precisam vender a casa antiga. Eles conseguem uma oferta, mas descobrem que os compradores têm um mês para desistir do negócio, caso mudem de ideia.

Para piorar a situação, uma nova fraternidade se instala no casarão que antes era ocupado por Teddy e seus amigos. Lideradas por Shelby (Chloë Grace Moretz), Beth (Kiersey Clemons) e Nora (Beanie Feldstein), essas jovens desejam criar uma fraternidade feminina que possa organizar festas livremente, rompendo com as tradições que restringem esse tipo de atividade para os grupos femininos. Elas planejam realizar as festas mais animadas da universidade, o que obviamente interfere nos planos de Mac e Kelly de venderem sua casa.

Teddy Sanders retorna para ajudar Shelby e sua fraternidade a se estabelecer, criando um conflito inevitável entre os vizinhos. A guerra entre as duas partes é caracterizada por uma série de ações e contra-ataques cômicos, enquanto Mac e Kelly se perguntam se estão sendo bons pais e lidam com os desafios de amadurecer.

No entanto, a situação de Teddy também se complica. Inicialmente, ele apoia a fraternidade, mas é afastado pelas meninas quando não consegue corresponder às expectativas delas. Sozinho, sem emprego e sentindo-se deslocado, Teddy começa a reavaliar suas escolhas de vida. Ao se aproximar de Mac e Kelly, ele encontra um novo tipo de estabilidade em amizades mais maduras.

A comédia exagerada e hilária do filme se desenrola de maneira que, embora as piadas possam ser sem sentido e bobas, “Vizinhos 2” cumpre seu papel de proporcionar entretenimento leve e despretensioso. É um filme projetado para fazer o público relaxar e rir sem a necessidade de profundidade intelectual. Com personagens carismáticos e situações absurdas, “Vizinhos 2”, na Netflix, oferece uma diversão garantida por aproximadamente uma hora e meia.

Filme: Vizinhos 2

Direção: Nicholas Stoller

Ano: 2016

Gênero: Comédia

Nota: 7/10