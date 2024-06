Com Dakota Johnson, filme é jornada interior necessária para amadurecimento e autoconhecimento, no Max

Em cada fase da vida, enfrentamos novas descobertas, transformações e, claro, adaptações. A transição para a vida adulta é particularmente impactante, pois é nesse período, geralmente entre os 20 e 30 anos, que as decisões e suas consequências começam a moldar nosso futuro. Sem a proteção constante dos pais, os jovens adultos percebem que estão por conta própria e precisam enfrentar os desafios com os recursos que têm à disposição.

Muitos encontram a profissão ideal apenas aos 35 ou 40 anos, enquanto outros podem nunca descobrir sua verdadeira vocação. No entanto, é durante os 20 e 30 anos que a direção de suas vidas começa a se definir. No filme “Está Tudo Bem Comigo?”, seguimos a jornada de Lucy, interpretada por Dakota Johnson. Lucy trabalha como recepcionista em um spa e acredita estar apaixonada pela fisioterapeuta Brittany, vivida por Kiersey Clemons. O dilema é que Lucy ainda não explorou plenamente sua identidade sexual e está incerta sobre suas preferências. Desde a adolescência, ela percebe que não tem muito interesse em homens.

Além das questões pessoais, Lucy abandonou sua paixão pela pintura em troca de um emprego estável que paga as contas. Sua vida parece estática e a única constante é sua amizade com Jane, interpretada por Sonoya Mizuno. Contudo, essa estabilidade é ameaçada quando Jane recebe uma promoção e anuncia sua mudança para Londres. Esta notícia abala profundamente Lucy, já que Jane é a única pessoa em quem ela confia completamente. Jane planeja partir em seis meses, mas a iminente separação já começa a afetar a dinâmica entre elas.

Um grande obstáculo para Lucy é sua aversão a riscos. Ela evita envolvimentos românticos, não se dedica à pintura e não se permite experiências que possam alterar drasticamente sua rotina. Jane, por outro lado, é ousada e impulsiva, tentando incentivar Lucy a se lançar na vida. No entanto, essa pressão acaba afastando ainda mais Lucy.

Com o afastamento entre as amigas, Lucy finalmente toma coragem para transformar sua paixão platônica por Brittany em algo materializado. Brittany parece retribuir o interesse, mas logo se revela que, para Brittany, a relação é mais uma questão de experimentar e seduzir do que de envolvimento emocional profundo.

A relação com Brittany serve como um catalisador para o amadurecimento de Lucy. Ela começa a explorar sua sexualidade, o que lhe confere a autoconfiança necessária para se assumir e, consequentemente, para se arriscar em outras áreas de sua vida. Essa nova fase é essencial para o desenvolvimento pessoal de Lucy, ajudando-a a conquistar mais segurança e a buscar uma vida que realmente ressoe com seus desejos e paixões.

Depois de solucionada a grande questão para Lucy, ela tem, também, autoconfiança para enfrentar a mudança de Jane e restabelecer com ela seu vínculo. Afinal, nem tudo que é bom precisa permanecer igual. A natureza permite que tudo passe por transformações e, em cada uma delas, uma nova fase enriquecedora pode acontecer.

Filme: Está Tudo Bem Comigo?

Direção: Stephanie Allynne e Tig Notaro

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10