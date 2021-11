7 melhores filmes de suspense de 2021 para assistir na Netflix

Você ama um suspense e adora desvendar um mistério, um quebra-cabeça? Nada te deixa mais empolgado que um enredo com pessoas e situações suspeitas, que nem sempre é o que parece? Se seu cérebro é frio e calculista e funciona muito bem para enigmas, esses filmes são perfeitos para você. Aqui, você também irá encontrar produções que narram histórias de personagens que estão sempre no limite, na linha do perigo, entre cortar o fio vermelho, azul ou verde e explodir com tudo. Se seu coração aguenta esse tipo de emoção, pode dar o play. Aqui, obras cinematográficas lançadas em 2021, que vão provocar fortes emoções. Entre elas, “Beleza Avassaladora”, de 2021, de Vinil Mathew; “Exército de Ladrões: Invasão na Europa”, de 2021, de Matthias Schweighöfer; e “Ferry”, de 2021, de Cecilia Verheyden. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Exército de Ladrões: Invasão na Europa (2021), Matthias Schweighöfer O filme antecede a história de “Army of Dead” e mostra como Ludwig Dieter, um arrombador de cofres alemão, entrou para o crime depois de ser recrutado enquanto trabalhava como caixa de banco. Ele se junta a uma pequena equipe de ladrões experientes e tentam roubar três dos cofres mais seguros do mundo. A história ainda se passa nos estágios iniciais do apocalipse zumbi.

Ferry (2021), Cecilia Verheyden Ferry está feliz e vive uma vida tranquila em Amsterdã, relaxando em seu moderno loft no centro da cidade e andando em uma poderosa Range Rover. Ele também é o capanga número um do chefe do tráfico da cidade, Brink. Quando o filho de Brink leva um tiro em um ataque promovido por uma gangue rival, Ferry fica encarregado de encontrar e matar os criminosos. Sua busca o leva para sua cidade-natal, onde Ferry conhece Danielle, que o faz repensar seu estilo de vida.

Kate (2021), Cedric Nicolas-Troyan Kate é uma assassina que trabalha para Varrick e tem a missão de exterminar alguns membros da Yakuza. Após atirar em uma de suas vítimas na frente da filha, Kate se arrepende e informa Varrick que não dará continuidade ao trabalho. No entanto, logo ela descobre que foi envenenada com radiação e morrerá em 24 horas. Kate usará o tempo que lhe resta para descobrir quem tramou contra sua vida e se vingar.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.