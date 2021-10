12 filmes novos na Netflix para dar um tempo nos problemas e aproveitar o momento

Buscando… (2018), Aneesh Chaganty

David Kim é um viúvo que cria sozinho a filha de 16 anos, Margot, no subúrbio de San Jose, na California. Com rotinas muito agitadas, David e Margot se comunicam, principalmente, por meio de mensagens de texto e ligações do Face Time. Quando a adolescente não volta para casa após um encontro com o grupo de estudos e não responde as mensagens de David, ele liga para o professor de piano, que diz que a jovem deixou de frequentar as aulas há seis meses. Então, David aciona a polícia e acessa as redes sociais da filha para investigar seu paradeiro e descobre que ela não é exatamente quem ele pensava.