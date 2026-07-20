Obra-prima de Sergio Leone, faroeste com Clint Eastwood está no Prime Video

Lançado em 1966 e dirigido por Sergio Leone, “Três Homens em Conflito” acompanha três pistoleiros que atravessam o território americano durante a Guerra Civil em busca de 200 mil dólares em moedas de ouro. Blondie (Clint Eastwood), Tuco (Eli Wallach) e Angel Eyes (Lee Van Cleef) seguem caminhos diferentes, mas acabam ligados pelo mesmo tesouro. Cada um possui uma parte da informação necessária, e nenhum deles pretende dividir a fortuna por generosidade.

O enredo parte de uma ideia simples e bastante eficiente. Existe dinheiro enterrado em um cemitério, mas a localização completa foi separada entre homens que mal conseguem permanecer juntos sem pensar em assassinato. Sergio Leone transforma essa busca em uma aventura longa, violenta e irônica, na qual alianças sobrevivem apenas enquanto ainda oferecem alguma vantagem.

Uma parceria movida a recompensas

Tuco, interpretado por Eli Wallach, é um criminoso procurado em várias cidades. Blondie, vivido por Clint Eastwood, descobre uma maneira lucrativa de usar a recompensa oferecida pela captura do companheiro. Ele entrega Tuco às autoridades, recebe o pagamento e dispara contra a corda do enforcamento antes que a sentença seja cumprida. Os dois fogem, dividem o dinheiro e repetem o golpe em outros lugares.

A parceria depende de precisão, confiança e uma dose considerável de imprudência. Tuco precisa acreditar que Blondie acertará o tiro. Blondie precisa fugir antes que os homens da lei percebam o truque. O plano rende dinheiro, mas também alimenta ressentimentos. Quando Blondie decide abandonar o parceiro no deserto, Tuco passa a procurá-lo com a dedicação de quem guarda uma ofensa melhor do que guarda dinheiro.

Eli Wallach domina boa parte dessas passagens. Tuco fala demais, reclama, ameaça, implora e muda de expressão em poucos segundos. O personagem provoca risadas sem virar um palhaço. Sua agitação também revela medo, fome e uma necessidade constante de provar que não será enganado novamente. Clint Eastwood trabalha no sentido oposto. Blondie economiza palavras, observa os outros e usa o silêncio para esconder o que pretende fazer.

A rivalidade muda quando os dois encontram Bill Carson, um soldado gravemente ferido que conhece o paradeiro de uma fortuna confederada. Tuco descobre o nome do cemitério onde o ouro foi enterrado. Blondie recebe a informação sobre a sepultura correta. A partir desse ponto, um depende do outro. Tuco não consegue achar o dinheiro sem Blondie, enquanto Blondie precisa de Tuco para chegar ao local.

Angel Eyes entra na caçada

Angel Eyes, interpretado por Lee Van Cleef, procura o mesmo ouro por outro caminho. Pistoleiro de aluguel frio e metódico, ele investiga pessoas ligadas a Bill Carson e elimina quem atrapalha seu serviço. Lee Van Cleef cria um homem ameaçador sem precisar elevar a voz. Um olhar demorado ou um pequeno movimento da mão já indicam que alguém provavelmente tomou uma péssima decisão.

Enquanto Blondie e Tuco vivem entre brigas, fugas e acordos mal resolvidos, Angel Eyes avança por interrogatórios e assassinatos. Ele não possui a inquietação de Tuco nem a ironia de Blondie. Sua presença traz outra temperatura para a história. Quando aparece, a conversa costuma ficar curta e o risco cresce para todos ao redor.

Os três personagens representam maneiras diferentes de sobreviver naquele território. Blondie confia na pontaria e na leitura que faz dos adversários. Tuco usa esperteza, insistência e uma capacidade quase teimosa de continuar vivo. Angel Eyes aposta no medo e na violência. Nenhum deles ocupa a posição de herói tradicional. Até Blondie, o mais contido do grupo, participa de golpes e abandona parceiros quando julga conveniente.

A guerra atravessa a busca

A Guerra Civil Americana não permanece apenas ao fundo. Tropas da União e da Confederação controlam estradas, cidades, pontes e campos de prisioneiros. Blondie e Tuco tentam chegar ao cemitério, mas acabam presos a conflitos que não têm relação com o ouro. Soldados cansados, oficiais bêbados e homens feridos surgem pelo caminho, lembrando que a disputa dos protagonistas acontece dentro de uma tragédia muito maior.

Esse contraste dá peso ao filme. Os pistoleiros arriscam a vida por uma fortuna, enquanto centenas de soldados morrem por ordens que parecem cada vez menos compreensíveis. Leone não transforma Blondie e Tuco em defensores de uma causa. Eles continuam interessados no dinheiro. Ainda assim, o contato com aqueles homens expõe a inutilidade de certas batalhas e deixa a aventura mais amarga.

O filme também encontra leveza na convivência entre Blondie e Tuco. Os dois brigam, fazem ameaças e retomam a parceria sempre que a necessidade fala mais alto. Tuco costuma acreditar que assumiu o controle pouco antes de descobrir que Blondie havia pensado alguns passos adiante. Esse jogo dá ritmo à narrativa e impede que as quase três horas de duração se tornem pesadas.

Olhares valem mais que palavras

Sergio Leone cria tensão ao alongar esperas e observar pequenos gestos. A câmera se aproxima dos olhos, das mãos e dos revólveres, enquanto o espaço ao redor parece suspenso. Os disparos costumam durar pouco. A preparação ocupa muito mais tempo porque cada personagem procura descobrir quem está com medo, quem está blefando e quem pretende puxar a arma primeiro.

A trilha de Ennio Morricone participa dessa espera. Assobios, vozes e instrumentos acompanham cavalgadas, perseguições e encontros entre os pistoleiros. O tema principal se tornou um dos sons mais reconhecidos do cinema, mas não está ali apenas para ornamentar as imagens. A música avisa que alguma coisa mudou, prolonga a ansiedade e dá identidade a cada avanço da busca.

As paisagens abertas reforçam a distância percorrida pelos personagens. Desertos, povoados destruídos e campos militares tornam o caminho fisicamente cansativo. O ouro pode estar enterrado em um ponto específico, mas chegar até ele exige água, cavalos, armas e sorte. A Guerra Civil fecha passagens, os rivais surgem quando menos convém e qualquer informação incompleta pode custar dias de viagem.

Três homens e uma fortuna

“Três Homens em Conflito” permanece envolvente porque deixa o objetivo sempre compreensível. Blondie, Tuco e Angel Eyes querem o mesmo ouro. A diferença está nos recursos usados para alcançá-lo e no quanto cada homem aceita arriscar. O público acompanha a busca sem precisar decifrar uma trama complicada, mas nunca sabe por quanto tempo uma parceria continuará de pé.

Clint Eastwood oferece presença e ironia com poucas palavras. Lee Van Cleef sustenta a ameaça com frieza. Eli Wallach entrega o personagem mais barulhento, contraditório e humano do trio. Juntos, eles permitem que Sergio Leone misture aventura, drama e violência sem perder o gosto pela provocação.

Mais de meio século depois, “Três Homens em Conflito” ainda impressiona pela segurança com que organiza uma história tão extensa. O filme sabe quando deixar Tuco falar, quando manter Blondie em silêncio e quando permitir que Angel Eyes apenas observe. Entre batalhas, golpes e sepulturas, três homens seguem atrás de uma fortuna que pode enriquecer um deles e condenar os outros dois.