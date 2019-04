Os 10 lançamentos mais chatos da Netflix. Para você não perder tempo

Em 2015, a Netflix se tornou uma produtora de filmes e, desde então, já lançou mais de 200 longas originais. Mas, como quantidade não é sinônimo de qualidade, muitos filmes do serviço de streaming possuem tramas entediantes e não conseguem prender a atenção do espectador. Para ajudar os leitores, a Revista Bula vasculhou o acervo da Netflix e reuniu em uma lista os dez longas mais chatos do catálogo, que não valem a tentativa. Entre os selecionados, o terror psicológico “Vende-se Esta Casa” (2018), de Matt Angel e Suzanne Coote; foi criticado pelas falhas no roteiro, assim como “Ánimas” (2019), de Laura Alvea e Jose F. Ortuño. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Ánimas (2019), Laura Alvea e Jose F. Ortuño O longa, um horror psicológico, conta a história de Alex, uma adolescente de personalidade forte que se torna a melhor amiga de Abraham, um rapaz tímido e inseguro. O pai de Abraham morre em um estranho acidente e Alex começa a ser perturbada por pesadelos, não sabendo mais separá-los da realidade. A partir desse momento, a jovem passa a questionar sua própria existência.

Close (2019), Vicky Jewson Sam é uma agente especialista em segurança antiterrorismo, escalada para proteger e cuidar de Zoe, uma adolescente herdeira de uma grande fortuna. Parece uma missão fácil para Sam, mas a situação se complica quando ela constata que pessoas perigosas e treinadas estão tentando sequestrar a garota. O filme é inspirado na vida da britânica Jacquie Davis, considerada a maior guarda-costas de todos os tempos.

Polar (2019), Jonas Akerlund Duncan Vizla é um dos maiores assassinos de aluguel do mundo. Por causa da idade avançada e da exaustão causada por sua profissão, Vizla pretende se aposentar. Mas, seu plano é interrompido quando seu antigo chefe o convida para uma última missão: liquidar um grupo de jovens assassinos sanguinários. “Polar” é adaptado de uma série de quadrinhos que leva o mesmo nome.

Lá Vêm os Pais (2018), Robert Smigel Kenny, um pai dedicado de classe média, decide seguir a tradição e pagar todos os gastos do casamento de sua filha, mesmo que o bem-sucedido pai do noivo, Kirby, tivesse como ajudar financeiramente. Kenny tenta fazer a melhor festa possível para impressionar Kirby. Mesmo sendo tão diferentes, os dois terão que encontrar um jeito de conviver pacificamente durante a semana que antecede o casamento.

Minha Primeira Caçada (2018), Jody Hill Buck Ferguson é um típico caipira dos Estados Unidos, famoso por gravar vídeos sobre a caça de veados de cauda branca. Após um doloroso divórcio, ele quer se reaproximar do filho adolescente, Jaden, e o convida para uma caçada, na intenção de ensiná-lo a matar os veados. Para gravar esse momento especial entre pai e filho, Buck também convida seu melhor amigo, Don, como cinegrafista.

Perda Total (2018), Kyle Newacheck Alexx, Darren e Joel são camareiros de um hotel em Los Angeles. Muito desajeitados, eles são considerados verdadeiros perdedores, mas têm um projeto que, caso dê certo, pode tirá-los dessa vida. Um dia, eles recebem um hóspede bilionário enxergam nele o patrocínio tão esperado para o projeto. Mas, o hotel é invadido por bandidos que desejam roubar o hóspede e eles terão que evitar o golpe.

Próxima Parada: Apocalipse (2018), David M. Rosenthal Nesse filme, um desastre apocalíptico transforma os Estados Unidos em uma zona de guerra. Em meio ao caos, Will parte com seu sogro, Tom, em uma longa viagem. Mesmo que não se gostem, os dois estão atrás de Sam, namorada de Will e filha de Tom, que está grávida. Durante a jornada, coisas sobrenaturais começam a acontecer, colocando em risco a vida dos viajantes.

Vende-se Esta Casa (2018), Matt Angel e Suzanne Coote Após a morte do pai, o adolescente Logan e sua mãe, Naomi, se encontram endividados e sem ter onde morar. Eles se mudam temporariamente para a casa de uma amiga, que está à venda. Em contrapartida, eles devem organizar toda semana um “dia de portas abertas”, para que potenciais compradores possam conhecer o imóvel. Mas, depois da primeira visita, Logan e Naomi começam a perceber presenças sobrenaturais dentro da casa.

Blockbuster (2017), July Hygreck Lola trabalha em uma loja de revistas em quadrinhos e é apaixonada por super-heróis. Um dia, ela conhece Jeremy, que a convida para sair de uma forma criativa, gravando um vídeo no celular. Lola se apaixona e tudo vai bem, até o dia em que ela descobre que Jeremy já tinha usado a mesma tática para conquistar outras garotas. Após perder a namorada, Jeremy decide se passar por um super-herói e arma planos mirabolantes para reconquistá-la.