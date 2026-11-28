Em março de 2019, o drama rural “Verdade e Justiça” chegou a 205.595 ingressos em quatro semanas na Estônia. Segundo a emissora pública ERR, o resultado superou os 194.327 de “Avatar” e estabeleceu, à época, o recorde de público no país desde a recuperação da independência, em 1991. O filme de Tanel Toom está no Prime Video.
Verdade e Justiça (2019)
O romance que levou tanta gente ao cinema renderia uma boa história mesmo que a propriedade em disputa não valesse um tostão. Em 1870, Andres chega com a mulher, Krõõt, a uma fazenda comprada a crédito. O solo é encharcado e a casa exige trabalho. Para que a água escoe, o novo proprietário precisa se entender com Pearu, o vizinho. Os dois logo percebem quantas maneiras há de dificultar a vida de alguém sem sair das próprias terras.
Priit Loog interpreta Andres ainda jovem, quando ele consegue descrever, olhando para um brejo, a fazenda que espera entregar a um filho. Krõõt também olha para o terreno. É ela quem terá de transformar o lugar em casa enquanto o marido discute por onde deve passar uma vala. A diferença entre essas duas ocupações cresce a cada estação e dá ao filme um conflito mais íntimo do que a rixa entre vizinhos.
Toom adaptou o primeiro volume do ciclo de romances de Anton Hansen Tammsaare para o programa do centenário da República da Estônia. A paisagem explica muito do que os personagens não dizem. Uma cerca, um caminho e um trecho de terra alagada mudam de significado conforme passam os anos. Aos poucos, fica difícil dizer quanto do esforço de Andres serve para sustentar a família e quanto serve para demonstrar que ele tem razão.
Por que assistirVale reparar em Krõõt quando os homens discutem sobre justiça. Uma vitória no tribunal pode mudar o limite entre duas propriedades. Em casa, alguém ainda precisa alimentar os filhos e atravessar a lama. É desse segundo ponto de vista que o épico ganha sua medida humana.Leia também na Bula