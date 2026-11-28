Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman entraram numa prisão do Alabama em 2019 para filmar um encontro religioso. À margem da visita, detentos pediram que investigassem o que acontecia ali. As imagens gravadas por presos com celulares clandestinos se tornaram parte de “Alabama: Presos do Sistema”, da HBO Max, indicado ao Oscar de documentário em 2026.
Alabama: Presos do Sistema (2025)
A primeira dificuldade é simples de entender. A instituição que concede a permissão de filmagem também decide aonde a equipe pode ir, com quem pode conversar e quando a visita termina. Para saber o que acontece depois que se fecha o portão, os diretores precisaram de outras câmeras. Ao longo de seis anos, formou-se uma relação com homens que tinham acesso ao cotidiano da prisão e corriam riscos por registrá-lo.
Robert Earl Council e Melvin Ray aparecem como interlocutores da investigação. Sabem interpretar ruídos e reconhecer lugares que pouco diriam a um visitante. Do lado de fora, Sandy Ray procura respostas sobre a morte de seu filho, Steven Davis, sob custódia do Estado. O que ela precisa saber é tão concreto quanto difícil de apurar. Quem estava com ele? Quem registrou o que houve? O que a versão oficial consegue explicar?
Jarecki, também diretor de “The Jinx”, e Kaufman montam o material de modo a permitir que o espectador reconheça de onde vem cada relato. Há falas dadas a uma equipe admitida pela administração e há imagens precárias que só existem porque alguém decidiu correr o risco de manter um telefone ligado. Quando os dois registros divergem, a procedência de cada um passa a fazer parte da própria história.
Por que assistirEm muitos documentários, uma imagem trêmula parece apenas o preço de filmar depressa. Aqui, importa perguntar quem segurava a câmera, a quem queria mostrar aquilo e o que podia acontecer se fosse descoberto. Essas três perguntas mudam o valor de cada plano feito dentro da prisão.Leia também na Bula