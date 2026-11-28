Bula Streaming HBO Max Alabama: Presos do Sistema (2025)

A primeira dificuldade é simples de entender. A instituição que concede a permissão de filmagem também decide aonde a equipe pode ir, com quem pode conversar e quando a visita termina. Para saber o que acontece depois que se fecha o portão, os diretores precisaram de outras câmeras. Ao longo de seis anos, formou-se uma relação com homens que tinham acesso ao cotidiano da prisão e corriam riscos por registrá-lo.

Robert Earl Council e Melvin Ray aparecem como interlocutores da investigação. Sabem interpretar ruídos e reconhecer lugares que pouco diriam a um visitante. Do lado de fora, Sandy Ray procura respostas sobre a morte de seu filho, Steven Davis, sob custódia do Estado. O que ela precisa saber é tão concreto quanto difícil de apurar. Quem estava com ele? Quem registrou o que houve? O que a versão oficial consegue explicar?

Jarecki, também diretor de “The Jinx”, e Kaufman montam o material de modo a permitir que o espectador reconheça de onde vem cada relato. Há falas dadas a uma equipe admitida pela administração e há imagens precárias que só existem porque alguém decidiu correr o risco de manter um telefone ligado. Quando os dois registros divergem, a procedência de cada um passa a fazer parte da própria história.