Na Inglaterra dos anos 1920, alguém começou a mandar insultos pelo correio a moradores de Littlehampton. O caso chegou aos jornais e aos tribunais. Um século depois, Olivia Colman e Jessie Buckley interpretam duas vizinhas envolvidas no escândalo em “Pequenas Cartas Obscenas”, comédia de Thea Sharrock no Prime Video.
Pequenas Cartas Obscenas (2023)
Edith Swan, vivida por Colman, mora com os pais e conhece as vantagens de ser considerada uma filha exemplar. Rose Gooding, a vizinha irlandesa interpretada por Buckley, toma cerveja, cria a filha e fala em voz alta o que pensa. Quando chegam os primeiros envelopes, a polícia logo encontra uma suspeita. Basta ouvir os palavrões de Rose na rua para imaginar quem poderia tê-los escrito. Mas imaginar e provar são duas tarefas bem diferentes.
Anjana Vasan interpreta Gladys Moss, policial a quem os colegas raramente concedem o tempo necessário para terminar uma pergunta. Ela percebe um inconveniente naquela explicação tão cômoda. Rose costuma dizer os desaforos na cara de quem a aborrece. Por que teria o trabalho de escrevê-los, procurar um selo e despachar uma carta anônima? A dúvida põe em movimento uma investigação conduzida com a ajuda das mulheres da cidade.
A fala sem cerimônia de Buckley rende boas gargalhadas. Colman trabalha na direção do sorriso que Edith precisa conter, ora porque o pai a vigia, ora porque ninguém pode descobrir quanto prazer há em ler em voz alta uma palavra proibida. O roteiro de Jonny Sweet preserva o ridículo do episódio sem perder de vista quem pode acabar na cadeia por causa de uma piada.
Por que assistirObserve quem ganha licença para repetir os insultos depois que eles chegam pelo correio. Uma palavra que tornaria Rose indecente pode sair da boca de um cidadão respeitável, desde que ele segure o envelope e diga que está apenas lendo.Leia também na Bula