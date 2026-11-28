Bula Streaming Prime Video Pequenas Cartas Obscenas (2023)

Edith Swan, vivida por Colman, mora com os pais e conhece as vantagens de ser considerada uma filha exemplar. Rose Gooding, a vizinha irlandesa interpretada por Buckley, toma cerveja, cria a filha e fala em voz alta o que pensa. Quando chegam os primeiros envelopes, a polícia logo encontra uma suspeita. Basta ouvir os palavrões de Rose na rua para imaginar quem poderia tê-los escrito. Mas imaginar e provar são duas tarefas bem diferentes.

Anjana Vasan interpreta Gladys Moss, policial a quem os colegas raramente concedem o tempo necessário para terminar uma pergunta. Ela percebe um inconveniente naquela explicação tão cômoda. Rose costuma dizer os desaforos na cara de quem a aborrece. Por que teria o trabalho de escrevê-los, procurar um selo e despachar uma carta anônima? A dúvida põe em movimento uma investigação conduzida com a ajuda das mulheres da cidade.

A fala sem cerimônia de Buckley rende boas gargalhadas. Colman trabalha na direção do sorriso que Edith precisa conter, ora porque o pai a vigia, ora porque ninguém pode descobrir quanto prazer há em ler em voz alta uma palavra proibida. O roteiro de Jonny Sweet preserva o ridículo do episódio sem perder de vista quem pode acabar na cadeia por causa de uma piada.