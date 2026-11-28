Bula Streaming Prime Video O Próprio Enterro (2023)

O’Keefe construiu a vida em torno de um negócio que espera deixar aos filhos. Quando as contas apertam, aceita negociar parte da empresa com um grupo muito maior. Para ele, o aperto de mão com que termina a conversa tem o peso de um compromisso. Para a companhia do outro lado da mesa, o simples ato de deixar o tempo correr já oferece uma vantagem considerável.

Quem entra em cena para representá-lo é Willie Gary, um advogado negro da Flórida com talento para falar em público e pouca inclinação a passar despercebido. Foxx muda de registro quando Gary deixa de se dirigir a uma plateia para escutar o cliente. Jones lhe dá em troca um homem econômico com as palavras, capaz de se mostrar obstinado sem precisar levantar a voz. A diretora Maggie Betts percebe o valor de deixá-los conversar longe do tribunal.

A investigação abre o processo para outra questão. Quem determina quanto uma família paga para enterrar os seus, sobretudo quando ela dispõe de pouca informação e de menos tempo ainda para escolher? Uma transação comercial ganha uma dimensão que os termos de um contrato dificilmente comportariam. O filme encontra aí uma boa razão para devolver o caso às pessoas que frequentam aquelas funerárias.