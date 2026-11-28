Bula Streaming Prime Video It’s Never Over, Jeff Buckley (2025)

O repertório que Buckley apresentou ao mundo cabia em um disco, mas ele já tinha enfrentado públicos bem diferentes. Nos pequenos palcos de Nova York, podia alongar uma frase, interromper uma música e testar outra coisa. Quando aquela voz começou a atrair a indústria fonográfica, também surgiram pessoas interessadas em definir que tipo de cantor ele deveria ser. O documentário acompanha o preço dessa passagem.

Mary Guibert, mãe de Buckley, e as músicas Rebecca Moore e Joan Wasser ajudam a restituir a intimidade que se perde numa biografia construída só com shows e entrevistas. Um recado de telefone tem outro destinatário, outra duração, outro volume. Berg aproveita essa diferença. O cantor que tantos ouvintes conhecem pela versão de “Hallelujah” pode aparecer indeciso ou engraçado numa conversa que, na época, tinha importância para uma única pessoa.

A morte precoce costuma empurrar tudo o que veio antes para uma espécie de presságio. O arquivo permite seguir em outra direção. Nas gravações, há um músico ocupado com o trabalho daquele dia, ainda procurando maneiras de usar uma voz que o público já julgava conhecer. Para quem ouviu “Grace” durante anos, essa distância entre o disco pronto e o músico em atividade talvez seja a maior surpresa.