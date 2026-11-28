Antes de “Creed” e “Pantera Negra”, Ryan Coogler entregou a Michael B. Jordan o papel de um rapaz que precisa comprar comida para o aniversário da mãe. Era sua estreia na direção de longas. “Fruitvale Station: A Última Parada”, no Prime Video, venceu os prêmios do júri e do público da competição dramática americana de Sundance em 2013.
Fruitvale Station: A Última Parada (2013)
O rapaz é Oscar Grant, de 22 anos, e a história se passa na região de Oakland, na Califórnia, no último dia de 2008. Oscar perdeu o emprego e demora a contar à companheira, Sophina. Precisa buscar a filha, tem contas a acertar e gostaria de recuperar a confiança do antigo chefe. Michael B. Jordan preserva algo desconcertante para quem conhece o caso real. Oscar tem planos muito precisos para o dia seguinte.
Melonie Diaz, como Sophina, percebe a diferença entre uma resposta franca e uma conversa que o namorado quer encerrar. Octavia Spencer, no papel da mãe de Oscar, conhece essa diferença há mais tempo. O aniversário a reúne com os filhos em torno da mesa. O filme dá à refeição, às compras e aos telefonemas o tempo que normalmente se reserva ao acontecimento que vai dominar as manchetes.
Coogler cresceu na região da baía de São Francisco. Abre o longa com imagens de celular da abordagem policial na estação de Fruitvale e depois recua algumas horas. Quem vê o filme já sabe que o encontro com a polícia terá consequências. A pergunta que move cada cena anterior é outra. Quanto da vida de um homem desaparece quando seu nome passa a designar um caso policial?
Por que assistirJordan precisa ser convincente tanto ao brincar com a filha quanto ao esconder da família que perdeu o emprego. A força de sua interpretação está no intervalo entre esses gestos. A pessoa que emerge ali tem contradições que nenhum vídeo de poucos minutos seria capaz de registrar.Leia também na Bula