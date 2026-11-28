Bula Streaming Prime Video Ennio, o Maestro (2021)

O interlocutor conhece bem o ofício do entrevistado. Foi Morricone quem escreveu a música de “Cinema Paradiso”, dirigido por Tornatore. Décadas depois, o cineasta filma as mãos do maestro no ar e deixa que ele cante um pedaço de melodia. Por um instante, o espectador pode ouvir um faroeste de Sergio Leone como ele deveria soar quando cabia inteiro na cabeça de um homem.

O catálogo do Festival de Veneza, onde o documentário foi exibido em 2021, registra outra lembrança de Morricone. Durante uma manifestação em Roma, grevistas batiam as mãos em latas. O ritmo reapareceria na música que ele fez para “Afirma Pereira”. É uma história pequena diante de uma carreira com centenas de trilhas, mas dá uma medida da atenção com que o músico atravessava uma rua.

Entre uma demonstração e outra, entram trechos de filmes, concertos e depoimentos de colegas. Quentin Tarantino reconhece o que deve àquela música. Bruce Springsteen fala como alguém que também conhece o efeito de uma frase musical sobre uma plateia. Tornatore pode convocar os dois e ainda assim deixar o melhor papel para o amigo, que precisa apenas da própria voz para fazer uma sala imaginar uma orquestra.