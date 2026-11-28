Bula Streaming Prime Video O Sabor da Vida (2023)

Na França de 1885, o gastrônomo Dodin Bouffant recebe os amigos para refeições que exigem horas de preparo. Eugénie trabalha com ele há duas décadas. Os convidados conhecem a fama do anfitrião, mas na cozinha é a ela que se recorre para saber se o molho está pronto. Dodin já lhe propôs casamento mais de uma vez. Ela tem boas razões para gostar da vida que levam e para querer conservar o próprio quarto.

Benoît Magimel interpreta Dodin com a segurança de quem sabe pedir exatamente o que deseja comer. Diante da mulher com quem quer se casar, essa desenvoltura pouco lhe serve. Ele resolve então preparar uma refeição para Eugénie. A inversão põe a cozinheira na posição pouco habitual de esperar que outra pessoa acerte o ponto e obriga o anfitrião a levar em conta o gosto de uma única convidada.

Uma das melhores companhias para o espectador é Pauline, a menina convidada a provar o que os adultos preparam. Quando ela tenta reconhecer os ingredientes de um caldo, o filme encontra uma maneira de pôr o sabor em cena. A câmera pode mostrar a cor do líquido. Para sabermos o que há ali dentro, precisamos esperar que a menina termine de provar.