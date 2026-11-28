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Em 1755, Ludvig Kahlen chega às charnecas da Jutlândia com a autorização da Coroa dinamarquesa para estabelecer uma colônia. O documento abre caminho na corte. No campo, ele precisa descobrir onde cavar, arranjar braços para o trabalho e atravessar o inverno. Quanto mais promissor parece seu plantio, mais interessa a Frederik de Schinkel, o proprietário vizinho que se considera senhor de tudo o que consegue enxergar.

A briga muda de natureza quando Ann Barbara e o marido fogem da propriedade de Schinkel e encontram abrigo junto ao capitão. Para Kahlen, o casal torna possível tocar a lavoura. Para o vizinho, a fuga abre um precedente que precisa ser punido diante dos outros trabalhadores. Uma visita entre proprietários pode começar com uma refeição e acabar numa disputa sobre quem tem o direito de deixar a mesa.

Arcel reúne outra vez o ator com quem fez “O Amante da Rainha”. Aqui, Mikkelsen guarda o corpo de um homem que passou anos recebendo ordens. A postura ereta serve tanto para enfrentar o aristocrata quanto para esconder o embaraço diante de Ann Barbara. Amanda Collin tem poucas razões para reverenciar aquela farda: seu futuro depende do que o capitão fará quando obedecer à autoridade deixar de ser conveniente.