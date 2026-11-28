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Seydou e Moussa têm dezesseis anos, gostam de música e guardam dinheiro para sair do Senegal. A mãe de Seydou conhece o bastante sobre a viagem para temê-la. O filho, vivido por Sarr, conhece o bastante sobre a reação dela para esconder o que pretende. A cumplicidade dos primos nasce nesse espaço entre uma casa onde estão protegidos e a vida que imaginam poder escolher.

Moustapha Fall dá a Moussa a impaciência de quem já se vê do outro lado. No deserto, o dinheiro que os rapazes demoraram meses para juntar muda de valor conforme a pessoa que o exige. O caminhão segue adiante, as fronteiras se multiplicam e o tempo da viagem passa a pertencer aos outros. Garrone mantém o relato à altura dos olhos de Seydou. Há coisas que o espectador só pode entender depois que o rapaz também as entende.

Uma das imagens mais belas surge quando a travessia já seria difícil de suportar em registro realista. Uma mulher parece flutuar sobre a areia, de mãos dadas com o garoto. O instante dá forma ao gesto que ele gostaria de poder realizar. É também uma ocasião rara de ver, ao mesmo tempo, a imaginação de um adolescente e o peso que já foi colocado sobre seus ombros.