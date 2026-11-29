Em 1945, um vinhedo de menos de dois hectares na Borgonha rendeu cerca de 600 garrafas. Depois da colheita, as velhas videiras foram arrancadas.

Bula Achados Borgonha · A safra de 1945

Em março de 2026, uma garrafa de Romanée-Conti de 1945 foi vendida por US$ 812,5 mil. Segundo a casa de leilões Acker, que realizou a venda, foi o maior preço já pago em leilão por uma garrafa de vinho. Eram 750 mililitros. O valor inclui a comissão do comprador.

Quase toda a produção daquele ano caberia em duas barricas. Uma barrica tradicional da Borgonha comporta 228 litros. As cerca de 600 garrafas que a safra rendeu somavam 450. No outono em que a França saía da Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores de um vinhedo em Vosne-Romanée colheram as uvas e depois arrancaram as videiras.

Quem acompanha a colheita do Romanée-Conti encontra, entre as decisões que exigem um olho treinado, uma bastante modesta. Diante de um cacho graúdo e de outro miúdo, qual dos dois vai para a adega? Em 2020, um ano de calor forte, alguns dos maiores foram postos de lado. Ainda estavam verdes.

Do cacho à barrica Na cuba, as cascas sobem e o suco fica embaixo. Desse encontro vem a cor do Romanée-Conti. Corte de uma cuba de fermentação As cascas da pinot noir formam o chapéu na superfície. O mosto fermenta logo abaixo. A cor passa das cascas para o líquido. Chapéu de cascas Mosto em fermentação Corte de uma cuba durante a fermentação Ilustração / Laboratório Visual Como se escolhe o cacho? A seleção começa com a tesoura, ainda na videira. Em 2020, a equipe descartou até cachos grandes que continuavam verdes. Os que chegaram à adega passaram por 14 pessoas na mesa de triagem. Como o suco ganha cor? O suco da pinot noir é claro. Na cuba, as leveduras transformam o açúcar em álcool e as cascas sobem. O vinicultor pode afundar essa camada ou banhá-la com líquido retirado pelo fundo. É nesse contato que o vinho ganha cor e taninos. O que acontece na barrica? Depois da prensagem, o vinho repousa em carvalho francês, em geral por 16 a 20 meses. Antes de engarrafar, a casa reúne o vinho de várias barricas do mesmo vinhedo.

A vinha que um príncipe quis só para a sua mesa

O Romanée-Conti nasce numa encosta voltada para o sol da manhã, na Côte de Nuits, no leste da França. O terreno tem 18.140 metros quadrados. Sob os pés de quem colhe há uns 60 centímetros de solo castanho, rico em argila e calcário, sobre uma base de rocha dura. Ali se cultiva a pinot noir. A mesma uva cresce do outro lado da divisa, mas basta atravessá-la para que o vinho tenha outro nome. Na Borgonha, um climat é justamente isso, uma parcela de vinha que gerações de cultivadores aprenderam a distinguir das vizinhas.

Vinhedos de Vosne-Romanée no outono

O nome guarda a lembrança de um proprietário com ideias muito precisas sobre distribuição. Em 1760, Louis-François de Bourbon, príncipe de Conti, comprou a vinha, então chamada La Romanée, e reservou o vinho para a própria mesa. Quem quisesse prová-lo precisava, antes de mais nada, ser convidado para jantar. O filho herdou as terras. Veio a Revolução Francesa, a propriedade foi confiscada e a vinha, vendida como bem nacional. O sobrenome dos Conti ficou no rótulo.

O que a tesoura deixa para trás

Um dos melhores relatos sobre a feitura do vinho começa com uvas espalhadas pelo chão. Em 1987, o crítico inglês Clive Coates visitou o Romanée-Conti durante a vindima e viu, entre as fileiras, cachos inteiros e metades de cachos que os trabalhadores haviam cortado e rejeitado. A seleção começava ali mesmo, no pé. Os cachos aproveitados seguiam em caixas pequenas e rasas, para que os de cima não esmagassem os de baixo. Na adega vinha um segundo exame, numa mesa de triagem.

Na colheita manual, a tesoura apara o talo antes que o cacho siga para a caixa

O relatório da propriedade permite acompanhar a vindima de 2020 quase por cima do ombro de quem trabalhava. O Romanée-Conti foi colhido em 27 de agosto. Na adega, Alexandre Bernier, o mestre de cave, coordenava 14 pessoas na mesa de seleção. Chegavam cachos pequenos, de casca escura e espessa. Era preciso tirar os bagos murchos, os queimados de sol e aqueles cachos grandes de maturação atrasada. Na pausa da manhã, a equipe provou um vinho trazido da Sardenha por Federica, uma estagiária cuja família também fazia vinho.

Como a uva tinta dá cor a um suco claro

Quem espreme um bago de pinot noir entre os dedos encontra um suco claro. Para que ele se torne tinto, precisa passar algum tempo com a casca. Na propriedade, boa parte dos cachos entra inteira nas grandes cubas de madeira, com os cabinhos que sustentam os bagos. A proporção muda conforme a maturação. Em 2020, chegou a 90% ou mais nos tintos da casa. As leveduras transformam o açúcar da uva em álcool. As cascas sobem e se juntam na superfície, formando uma camada que os franceses chamam, com alguma razão, de chapéu.

Desde 2011, a vinícola ocupa a antiga casa de vinificação dos monges de Saint-Vivant, em Vosne-Romanée

É aí que a mão do vinicultor volta a fazer diferença. Ele pode empurrar o chapéu para dentro da cuba ou tirar líquido pelo fundo e devolvê-lo por cima, banhando as cascas. Desse contato vêm a cor e parte dos taninos, responsáveis por aquela sensação de secura na boca. Em 2020, Bernier espaçou as intervenções para dosar o que extraía das uvas. A fermentação levou de 18 a 21 dias, conforme o vinho. Alguns dos bagos menores só soltaram seu suco no fim.

O vinho então escorre da cuba, e o bagaço vai para a prensa. Na prática que Coates documentou, a casa acrescenta ao vinho a primeira prensagem e o transfere para barricas novas de carvalho francês. Na cave, bactérias convertem o ácido málico, de acidez mais viva, em ácido lático, mais suave. O repouso na madeira costuma levar de 16 a 20 meses. Antes do engarrafamento, o vinho de várias barricas da mesma parcela é reunido para reduzir as diferenças entre uma garrafa e outra.

O que só existiu até 1945

A particularidade do Romanée-Conti de 1945 estava debaixo da terra. As velhas videiras ainda viviam sobre as próprias raízes. Boa parte da Borgonha já havia enxertado suas uvas europeias em raízes americanas, resistentes à filoxera, o pequeno inseto que devastou vinhedos no continente. Em Vosne, os tratamentos que mantinham a praga sob controle escassearam durante a guerra. As plantas davam cada vez menos. Depois daquela colheita de umas 600 garrafas, foram arrancadas. O Romanée-Conti das novas videiras enxertadas só apareceria na safra de 1952.

O nome Romanée Conti gravado na pedra junto às videiras

A garrafa de US$ 812,5 mil tinha, portanto, duas histórias que um comprador podia conferir. A da vinha terminava naquelas raízes. A da garrafa passava pela adega particular de Robert Drouhin, de uma das famílias vinhateiras da Borgonha. Restava a pergunta que um leilão deixa sem resposta. Que gosto tem?

Alguém teve a boa ideia de anotar. Numa prova da safra de 1945 registrada pela Christie’s em março de 2002, o degustador percebeu, ao cabo de dez minutos, trufa negra e um traço de alcaçuz. Esperou mais vinte. O cheiro então lhe trouxe uma lembrança bem menos solene, a de uma sobremesa de framboesas com farofa doce por cima, um crumble. Há mais de oitenta anos, as videiras que deram aquela fruta foram arrancadas. E aqui estamos, graças a alguém que teve a paciência de deixar o vinho meia hora no copo, sabendo até da framboesa.

Fotografias da Shutterstock, com imagens de ricochet64 (capa) e Photology1971 (colheita)