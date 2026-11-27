Bula Achados Cinema à mesa

Werner Herzog levou o próprio sapato à panela, deixou-o cozinhar por cinco horas e depois comeu pedaços do couro diante de uma plateia, em Berkeley, na Califórnia. Era 1979, e o diretor alemão tinha uma promessa a cumprir. Dissera a Errol Morris que comeria o calçado se o colega terminasse seu primeiro longa-metragem. Morris terminou. Herzog providenciou o jantar.

O filme que tornou a refeição necessária foi “Gates of Heaven”, de 1978, um documentário sobre cemitérios de animais de estimação no norte da Califórnia. A Criterion, responsável por uma edição aprovada pelo diretor, descreve a aposta como um incentivo para Morris concluir o trabalho. Havia um projeto que precisava sair da conversa e chegar à tela. Herzog escolheu um modo pouco recomendável, mas bastante concreto, de participar dessa passagem.

A história seria fácil de guardar na gaveta das anedotas de cinema, junto das frases que melhoram a cada repetição. Ocorre que havia outro cineasta por perto. Les Blank registrou o episódio em “Werner Herzog Eats His Shoe”, lançado em 1980. O catálogo oficial de Blank confirma o cumprimento da promessa e credita a realização a ele, com Maureen Gosling, e a produção a Tom Luddy. A extravagância ganhou filme próprio.

Cinco horas para cozinhar uma promessa

Na cozinha, Herzog teve a ajuda de Alice Waters, do restaurante Chez Panisse. Segundo a reconstituição publicada pela Turner Classic Movies, o preparo reuniu alho, cebola, gordura de pato, alecrim, sal e molho de pimenta. Cinco horas de cozimento davam ao calçado um tratamento que muito alimento de verdade não recebe. O ingrediente principal, naturalmente, continuava sendo o problema.

Enquanto esperava, o diretor falava de televisão, publicidade e cinema. Esse desvio interessa. A promessa tinha produzido uma situação visualmente irresistível, mas também lhe dava tempo e público para discutir as imagens que circulavam à sua volta. Blank podia filmar o cozinheiro, o objeto e a conversa. A espera, que em outro contexto seria apenas um intervalo, entrava no documentário.

Ilustração / Laboratório Visual

O título do curta pede uma pequena ressalva. Herzog não devorou o sapato inteiro. Comeu o couro e dispensou a sola. A explicação, registrada na cobertura do filme pela “It’s Nice That”, comparava a parte deixada de lado aos ossos de uma galinha. É uma defesa culinária engenhosa. Também estabelece o limite material do episódio, que costuma desaparecer quando a história cabe numa única frase.

Tempo na panela 5 horas O cozimento teve a ajuda de Alice Waters. Herzog comeu o couro e deixou a sola. O couro foi comido; a sola ficou de fora Couro consumido Sola preservada Ilustração / Laboratório Visual Por que as datas são diferentes? “Gates of Heaven” é de 1978. A refeição foi filmada em 1979. O catálogo de Les Blank registra “Werner Herzog Eats His Shoe” em 1980. A data do curta não é a data do jantar.

Um filme dentro de outro

A apresentação pública acrescentava outra camada ao caso. O diretor que havia imposto a condição agora precisava demonstrar que ela valia alguma coisa. Morris já tinha cumprido sua parte. Diante da plateia, a obrigação mudava de mãos, ou melhor, de boca. O humor depende dessa desproporção entre uma tarefa artística difícil e a recompensa absurda oferecida por quem queria vê-la realizada.

Convém separar as datas. “Gates of Heaven” é de 1978; a refeição pública ocorreu em 1979; o curta de Blank é catalogado como obra de 1980 tanto pelo próprio realizador quanto pelo ACMI, museu australiano de cultura da imagem. São três momentos da mesma história, que a circulação da anedota frequentemente comprime num só.

Há uma diferença interessante em relação a outros gestos extremos de artistas, como o milhão de libras queimado por Bill Drummond e Jimmy Cauty. Aqui, o objeto destruído era modesto e a condição tinha destinatário. Alguém precisava acabar um filme. O sapato introduzia um compromisso ridículo o bastante para ser lembrado, inclusive por quem o havia assumido.

O resultado ficou conservado em duas obras. Numa, Morris escuta as pessoas que trabalham com a morte dos animais ou sofrem com ela. Na outra, Blank acompanha um diretor às voltas com o calçado que prometeu comer. A edição da Criterion reúne os dois filmes, permitindo seguir o percurso da aposta sem depender da fama de excêntrico de Herzog. O documentário foi concluído. A sola ficou no prato.