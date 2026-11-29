Edison Veiga lê “Fullgás: Poesia Reunida”, de Antonio Cicero, a partir de um verbo que o poeta levou da vida cotidiana para o centro de sua obra.

“Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.

Em cofre não se guarda coisa alguma.

Em cofre perde-se a coisa à vista.

[…]

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,

por isso se declara e declama um poema:

Para guardá-lo:

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:

Guarde o que quer que guarde um poema:

Por isso o lance do poema:

Por guardar-se o que se quer guardar.”

“Fullgás: Poesia Reunida” traz os três livros de poesia de Antonio Cicero (1945–2024) — “Guardar”, de 1996, “A Cidade e os Livros”, de 2002, e “Porventura”, de 2012. O volume inclui ainda poemas esparsos e inéditos e uma seleção de letras de canções. Ao guardar esses poemas em conjunto — e permitir que sejam guardados como unidade —, a edição bota em prática o que pede o poema de abertura do primeiro livro, ao explicar tão bem o “lance do poema”. Assim, “Fullgás” é mais do que uma antologia ou um catatau retrospectivo da poética de Cicero. É manifesto estético em forma de livro.

No caso de Cicero, é também réquiem para o casamento da linguagem com o desejo, já que ele explorava com maestria o território muitas vezes nu onde classicismo e música popular, erudição e emoção coexistem, intencionalmente intensos.

Fullgás: Poesia Reunida, de Antonio Cicero (Companhia das Letras, 2025, 240 páginas)

O livro destaca também a notável contribuição do poeta e filósofo, que ocupou a cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras, para o cancioneiro popular. Cicero, afinal, é autor de hits da MPB. Com a irmã, Marina Lima, compôs “Fullgás”, canção que dá título ao livro. Entre seus parceiros estão ainda Waly Salomão, José Miguel Wisnik, Lulu Santos, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto e Arthur Nogueira.

Adentrar o mundo poético de Cicero é percorrer, na linguagem sensual de um poeta contemporâneo, um pouco da história da poesia ocidental. Atento estudioso da literatura greco-latina, ele recupera, ao longo de sua obra, métricas rígidas, figuras de linguagem como a assonância e a aliteração, rimas precisas e formas clássicas como elegias, epigramas, nênias e odes.

Mas o faz sem pedantismo. Imbui-se de um espírito do nosso tempo. Quando se declara ao companheiro, Marcelo Pies, faz do amado o elo entre mar e céu — que sacada caprichada essa de decompor o nome de Marcelo, diga-se. Seus versos também funcionam como pontos de conexão entre a tradição poética e o ritmo próprio da linguagem coloquial de hoje. Em suma, Cicero consegue ser cult e pop na mesma medida — e ao mesmo tempo.

Da leitura depreende-se a lição central dessa poesia. A poética da Antiguidade já alertava que tempus fugit. Cicero disseca a disputa com o tempo. Sua escrita, por vezes dilacerante, é um contraponto à aceleração do cotidiano. Conjuga os versos do eterno agora, em que os poemas são lentos em suas próprias urgências e potências. O próprio Cicero, ao falar da poesia, tomou de Baudelaire a expressão “preguiça fecunda”. E isso explica o fascínio dos versos de tal lavra, inconformados com a temporalidade imposta e capazes de tensioná-la, esticá-la, reinventá-la.

Em comum, as páginas realçam o sentimento de uma paixão exigente pela vida.

“Guardar” é uma parruda e consistente carta de apresentação aos temas que se farão presentes ao longo de toda a obra de Cicero. Ali estão o mar e Narciso, ali se vê a sensualidade, ali puja o desejo. “A Cidade e os Livros” faz, com maturidade artística, o tráfego entre tradição e coloquialidade, entre silêncio e fala, entre erudição e urbanidade. Na sua poética, início e fim estão no presente. E tanto a paisagem carioca quanto a ancestralidade literária são lugares da mesma experiência estética, técnica, bela.

“Porventura” é o mergulho que aprofunda a poética do instante. Dele emergem, como que para tomar um gole de ar, a fugacidade, a hipótese, os acasos. A poesia extravasa a realidade, transparece em fendas abertas no presente, rompe os olhares viciados pelo hábito e subverte a lógica ao colocar o eu lírico como protagonista do mundo. É sensorial em primeiro lugar. O poeta trama um tecido de relações em que tudo se baseia em olhares, amor, desejo, linguagem. Os movimentos são constantes. O escape está sempre por um triz.

Muitas vezes nós, leitores, lembramos que é possível, quiçá necessário, separar vida e obra, biografia e bibliografia, autor e livro. No caso de “Fullgás”, é difícil ler os poemas sem pensar nos últimos meses de vida de Antonio Cicero. A coletânea póstuma, deste modo, é também réquiem para um grande poeta. Em julho de 2023, ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer, o que precipitou sua decisão de buscar a morte assistida. O poeta morreu na Suíça em outubro de 2024.

Cicero interrompeu a progressiva perda da lucidez. Esse gesto, mais do que humano, também ecoa como golpe artístico de quem assumiu um compromisso radical com a dignidade poética e fez da própria vida um ato estético.

“Fruto de acaso atrás de acaso atrás de acaso

É minha vida, assim como será a morte,

Resultado imprevisível do puro azar:



A menos que, quando sentir em mim o ocaso

De mim, eu tome a dianteira e tenha a sorte

De encontrar um modo digno de me mandar”, escreveu o poeta em “Fruto do acaso”.