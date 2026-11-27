A ação de John Latham começou em 1966, envolveu alunos e outros convidados e deixou documentos e objetos que hoje integram o acervo do MoMA.

Bula Achados John Latham e o livro transformado

John Latham pegou um livro emprestado na biblioteca da escola onde dava aulas e convidou outras pessoas a mastigá-lo. O volume era “Art and Culture”, coletânea de ensaios do crítico americano Clement Greenberg. Em 1966, alunos e outros convidados participaram da operação. Quando a biblioteca pediu o exemplar de volta, recebeu um frasco com o resultado de sua transformação. Era uma devolução que exigia alguma explicação.

O episódio é registrado pelo arquivo do Iniva, instituição dedicada às artes visuais. Latham ensinava na escola londrina St. Martin’s. A ideia de ingerir uma autoridade da crítica tinha o mérito duvidoso de levar ao pé da letra uma expressão muito usada por leitores. Dessa vez, devorar um livro deixava estragos que nenhuma resenha conseguiria produzir.

O artista havia estudado na Chelsea School of Art entre 1946 e 1950. Sua produção atravessou pintura, montagem de objetos, cinema, vídeo e performance. Segundo o Iniva, seu pensamento privilegiava acontecimentos e processos, em vez de tratar o universo como um conjunto de objetos imóveis. O livro retirado da biblioteca oferecia uma oportunidade bastante concreta de testar a diferença.

Um livro emprestado, uma ação coletiva

Um material educativo do Brooklyn Museum, apoiado no registro de Lucy R. Lippard, situa o encontro na casa de Latham, em agosto de 1966. A ação recebeu o nome “Still & Chew”. Artistas, estudantes e críticos foram convidados a mastigar páginas e depositar o material num recipiente. Cerca de um terço do volume passou por esse tratamento.

A precisão importa. O livro inteiro não desapareceu na boca de um professor, e o encontro não corresponde à imagem de uma aula convencional em que todos obedecem a uma ordem. Houve convidados, páginas escolhidas e um procedimento coletivo. O que torna o caso extraordinário continua de pé sem essas simplificações.

Greenberg defendia uma abordagem formalista da pintura e da escultura. Seu livro fornecia, portanto, algo além de papel. Ao transformar uma obra de crítica em matéria para uma ação artística, Latham deslocava a discussão para um terreno no qual já não bastava discordar de um argumento. A resposta tinha peso, volume e precisava de um recipiente.

Um livro em outro estado Ilustração / Laboratório Visual Páginas mastigadas, fermentação e destilação fizeram parte da transformação conduzida por John Latham. O que a imagem representa A ilustração condensa o processo em uma gota. Cerca de um terço do livro foi mastigado; o conjunto preservado pelo MoMA reúne também documentos e outros materiais.

A biblioteca queria o exemplar de volta

O relato reproduzido pelo Brooklyn Museum descreve um tratamento químico do material, seguido de fermentação durante meses. Em maio de 1967, chegou uma cobrança urgente da biblioteca. Latham então providenciou a destilação e apresentou à bibliotecária um recipiente de vidro identificado, acompanhado do aviso de devolução. Conforme esse relato, a carta que encerrava sua atividade docente veio no dia seguinte.

É fácil perceber a graça da situação do lado de fora do balcão. Do lado de dentro, havia um exemplar emprestado e alguém esperando para consultá-lo. Uma biblioteca não tem obrigação de reconhecer como devolvido um livro que perdeu a condição de ser lido. A experiência de Latham dependia dessa incompatibilidade e fazia outra pessoa ter de lidar com ela.

A destruição de um objeto pode produzir uma obra e continuar sendo uma perda para quem precisava daquele objeto. Algo semelhante incomoda na história dos músicos que queimaram um milhão de libras. Chamar o gesto de arte abre uma discussão; não oferece, por si só, uma absolvição.

O que o museu guardou

O MoMA conserva “Art and Culture”, de John Latham, datada de 1966 a 1969. A ficha descreve uma maleta de couro com livro, cartas, reproduções de documentos e frascos identificados. O conjunto pertence ao departamento de pintura e escultura. A consulta ao catálogo confirma a presença no acervo, o que não significa que esteja permanentemente exposto.

A documentação ajuda a entender o trabalho. Sem o livro, a cobrança, os recipientes e a história que os liga, teríamos objetos bastante discretos. Reunidos, eles conservam o percurso entre uma biblioteca e um museu, passando por um encontro doméstico e pelo fim de um vínculo de trabalho.

Para o próximo leitor de Greenberg, o frasco tinha pouca utilidade. Para o museu, a dificuldade de chamar aquilo de livro tornou-se parte do que merecia ser guardado.