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Em 1917, cinco soldados franceses feridos são acusados de tentar escapar do combate. A punição consiste em empurrá-los para fora da trincheira, onde ficam expostos ao fogo dos dois exércitos. Entre eles está Manech, o rapaz com quem Mathilde planejava se casar. A guerra termina, mas falta à noiva uma informação que ninguém de uniforme parece disposto a procurar: quem de fato o viu morrer?

Mathilde vive na Bretanha e tem poucas condições de refazer pessoalmente o caminho do regimento. Escreve cartas, recorre a um detetive e vai atrás das famílias dos outros quatro condenados. Uma testemunha identifica um companheiro pelo apelido. Outra se lembra de um gesto e ignora o que houve logo depois. Jeunet volta à mesma faixa de lama a cada novo relato. O cenário permanece reconhecível, mas o homem em quem vale a pena prestar atenção muda de lugar.

Audrey Tautou dá à investigação uma espécie particular de teimosia. Mathilde faz pequenas apostas consigo mesma, como se vencer uma corrida contra o relógio pudesse melhorar as chances de Manech. Gaspard Ulliel, no papel do noivo, aparece tanto no cotidiano dos dois antes da convocação quanto nas lembranças de desconhecidos. A fotografia de Bruno Delbonnel ajuda a distinguir esses mundos: a luz quente da Bretanha torna ainda mais áspero o retorno à terra revolvida do front.