Bula Streaming Netflix The First Slam Dunk (2022)

Ryota é o armador do Shohoku, time de colégio que enfrenta o Sannoh, campeão do basquete escolar japonês. É dele a tarefa de atravessar a quadra quando os adversários fecham a saída, olhar para quatro companheiros em movimento e escolher quem vai receber o passe. Da arquibancada, parece haver espaço de sobra. À altura dos olhos do jogador, basta um defensor esticar o braço para o corredor desaparecer.

A partida leva Ryota de volta à infância em Okinawa. Foi o irmão mais velho, Sota, quem lhe deu a primeira referência de como um jogador se move. Nas lembranças, o basquete cabe no espaço entre os dois meninos. No campeonato, os mesmos gestos precisam funcionar diante de adversários que estudaram o Shohoku e sabem exatamente a quem marcar.

Inoue usa o placar para que o espectador acompanhe o resultado e o som para que sinta o esforço. O quique da bola marca a distância de um passe, o atrito dos tênis anuncia uma freada e a respiração denuncia quem já chegou ao limite. Mesmo quem desconhece o mangá consegue perceber quando uma posse está prestes a escapar.