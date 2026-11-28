Takehiko Inoue passou seis anos desenhando o mangá “Slam Dunk”, publicado de 1990 a 1996. Quando levou a partida decisiva ao cinema, assinou o roteiro e a direção. “The First Slam Dunk”, disponível na Netflix, recebeu o prêmio de melhor animação da Academia Japonesa de Cinema em 2023. A escolha que dá outra cara ao jogo é a do protagonista: a bola chega primeiro às mãos de Ryota Miyagi.
The First Slam Dunk (2022)
Ryota é o armador do Shohoku, time de colégio que enfrenta o Sannoh, campeão do basquete escolar japonês. É dele a tarefa de atravessar a quadra quando os adversários fecham a saída, olhar para quatro companheiros em movimento e escolher quem vai receber o passe. Da arquibancada, parece haver espaço de sobra. À altura dos olhos do jogador, basta um defensor esticar o braço para o corredor desaparecer.
A partida leva Ryota de volta à infância em Okinawa. Foi o irmão mais velho, Sota, quem lhe deu a primeira referência de como um jogador se move. Nas lembranças, o basquete cabe no espaço entre os dois meninos. No campeonato, os mesmos gestos precisam funcionar diante de adversários que estudaram o Shohoku e sabem exatamente a quem marcar.
Inoue usa o placar para que o espectador acompanhe o resultado e o som para que sinta o esforço. O quique da bola marca a distância de um passe, o atrito dos tênis anuncia uma freada e a respiração denuncia quem já chegou ao limite. Mesmo quem desconhece o mangá consegue perceber quando uma posse está prestes a escapar.
Por que assistirAcompanhe Ryota depois que ele passa a bola. Enquanto o olhar tende a seguir quem vai arremessar, o armador já procura um lugar para receber o próximo passe. É um detalhe que a animação preserva no meio de dez corpos em movimento e que faz a quadra inteira participar de uma cesta.Leia também na Bula