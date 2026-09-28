Doçura, elegância e poesia: romance francês com Juliette Binoche está no Prime Video

Na França de 1885, uma cozinheira e um famoso gastrônomo vivem há duas décadas entre receitas, desejo e uma relação que ela prefere manter livre. Tran Anh Hung transforma a cozinha de uma propriedade rural francesa no centro de “O Sabor da Vida”, drama romântico de 2023 protagonizado por Juliette Binoche e Benoît Magimel. Eugénie (Juliette Binoche) trabalha há vinte anos para Dodin Bouffant (Benoît Magimel), um gastrônomo respeitado que também é seu companheiro. Os dois dividem comida, intimidade e uma rotina construída durante anos, mas discordam em um ponto importante. Dodin quer se casar. Eugénie gosta da vida que possui e não demonstra a mesma urgência em mudar o acordo afetivo entre eles.

Eugénie passa grande parte de seus dias na cozinha, espaço em que domina cada etapa das refeições servidas por Dodin aos amigos. Carnes, peixes, legumes, molhos e sobremesas atravessam suas mãos numa sequência de tarefas que exige atenção constante. Não há pressa em mostrar esse trabalho. Tran Anh Hung acompanha os ingredientes, o fogo e os utensílios enquanto a personagem administra várias preparações ao mesmo tempo.

A cozinha ajuda a explicar quem Eugénie é sem precisar transformar sua personalidade em discurso. Ela possui talento, experiência e segurança suficiente para decidir tanto o ponto de um prato quanto os rumos da própria vida. Juliette Binoche interpreta essa mulher com uma serenidade que combina com alguém acostumado a ocupar aquele espaço sem pedir autorização.

Dodin conhece gastronomia com a mesma paixão. Ele prova, observa, sugere e recebe amigos que compartilham seu entusiasmo por comida. É possível levar uma refeição muito a sério naquele grupo. Uma receita pode render discussões demoradas, enquanto determinados ingredientes ganham uma importância quase solene. A graça nasce dessa dedicação exageradamente cuidadosa, mas os personagens jamais tratam o prazer de comer como algo banal.

Um amor sem casamento

A relação entre Eugénie e Dodin ultrapassou o vínculo profissional muito antes do início da história. Eles possuem uma intimidade construída ao longo de vinte anos e compartilham uma vida que, para muita gente, já pareceria um casamento. Para Dodin, porém, falta a formalização. Ele deseja que Eugénie aceite se tornar sua esposa.

Ela prefere manter as coisas de outra maneira.

Essa diferença poderia transformar “O Sabor da Vida” em uma sucessão de discussões sentimentais, mas o roteiro escolhe algo mais delicado. Eugénie não rejeita Dodin. Também não precisa abandonar a casa, o trabalho ou o relacionamento para defender sua independência. Ela simplesmente deseja continuar decidindo quando estar com ele e sob quais condições.

Benoît Magimel dá a Dodin uma vulnerabilidade especialmente interessante nesses momentos. O personagem possui conhecimento, dinheiro, prestígio e uma casa onde sua opinião tem peso. Nada disso lhe garante a resposta amorosa que deseja. Diante de Eugénie, toda essa autoridade vale menos do que a disposição dela em permanecer.

A situação também afasta o personagem daquele tipo de homem apaixonado que transforma uma recusa em ressentimento. Dodin insiste, mas sua insistência passa principalmente pelo cuidado. Quando percebe que seus pedidos de casamento não resolvem a questão, procura outra maneira de se aproximar da mulher que conhece há tantos anos.

Quando Dodin vai ao fogão

Uma das ideias mais bonitas da história surge quando Dodin decide cozinhar para Eugénie. O gesto tem peso porque inverte uma rotina mantida durante décadas. Ela sempre esteve encarregada de transformar o conhecimento gastronômico dos dois em comida. Dessa vez, ele assume o fogão.

A refeição deixa de ser apenas demonstração de habilidade. Dodin precisa dedicar a Eugénie aquilo que ela ofereceu tantas vezes aos outros, horas de trabalho, atenção aos ingredientes e disposição para cuidar de alguém por meio da comida.

O romance cresce nesses detalhes. Tran Anh Hung tem pouco interesse por declarações grandiosas. O sentimento entre Eugénie e Dodin aparece durante uma conversa, numa escolha feita dentro da cozinha ou na atenção dedicada a uma refeição. São duas pessoas maduras, acostumadas uma à outra, mas ainda capazes de surpreender o parceiro.

Essa familiaridade também beneficia Juliette Binoche e Benoît Magimel. Os atores interpretam um casal que não precisa descobrir os hábitos básicos um do outro. Dodin conhece Eugénie há anos. Eugénie sabe perfeitamente quem está diante dela. A pergunta é outra. Depois de tanto tempo juntos, existe alguma razão para mudar aquilo que já funciona?

Uma menina de paladar raro

Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire) acrescenta outra camada à rotina da propriedade. Ainda jovem, ela demonstra uma capacidade incomum para reconhecer sabores e ingredientes. Dodin e Eugénie percebem que existe ali uma sensibilidade culinária especial, e a menina passa a circular por um ambiente em que cozinhar significa conhecimento acumulado durante anos.

Sua presença aproxima gerações diferentes sem transformar a história numa aula sobre gastronomia. Pauline observa e aprende enquanto os adultos cozinham. Eugénie transmite experiência por meio do trabalho cotidiano, e Dodin percebe na garota uma possibilidade de continuidade para aquele universo gastronômico.

Emmanuel Salinger interpreta Rabaz, um dos amigos que frequentam a casa e participam das refeições organizadas por Dodin. Esses encontros também ajudam a mostrar que a comida possui uma função social naquele círculo. Os pratos alimentam conversas, aproximam pessoas e ocupam horas inteiras do dia.

A cozinha diz quase tudo

Tran Anh Hung dedica bastante tempo ao preparo dos pratos, mas essas sequências nunca existem apenas para fazer o espectador sair com fome, embora esse risco seja considerável. Enquanto Eugénie cozinha, é possível perceber sua autoridade dentro da casa. Quando Dodin assume uma preparação, seu gesto revela algo que uma declaração romântica talvez não alcançasse.

A câmera permanece perto das mãos, dos ingredientes e das panelas. Os diálogos continuam importantes, porém boa parte da relação entre os protagonistas passa pelo que cada um faz pelo outro. O resultado combina com personagens que já ultrapassaram a fase das grandes descobertas amorosas e agora precisam lidar com uma questão mais adulta. Como continuar escolhendo alguém depois de vinte anos?

“O Sabor da Vida” ganha força porque aceita a simplicidade dessa pergunta. Eugénie ama Dodin, mas também valoriza a liberdade que preservou dentro da relação. Dodin deseja algo além da convivência já estabelecida e procura maneiras de demonstrar esse desejo sem apagar a personalidade dela.

A comida permanece no centro de tudo. Cada refeição exige espera, dedicação e conhecimento do ingrediente que está nas mãos do cozinheiro. O romance segue uma lógica parecida. Dodin pode preparar os melhores pratos, abrir sua casa aos amigos e conhecer os segredos da gastronomia francesa, mas existe uma decisão que pertence somente a Eugénie. E ele terá de continuar conquistando um lugar à mesa que, depois de vinte anos, ainda depende da vontade dela.