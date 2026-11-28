Em 1863, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, Peter (Will Smith) é arrancado de casa numa plantação de algodão na Louisiana e levado para um acampamento confederado. Obrigado a trabalhar sob a vigilância de guardas armados, ele decide fugir quando descobre que pode buscar abrigo em Baton Rouge, cidade controlada pelo Exército da União. Chegar até lá significa atravessar pântanos sem provisões e despistar Fassel (Ben Foster), um caçador de fugitivos. Peter tem pressa. Sua mulher, Dodienne (Charmaine Bingwa), ficou na plantação com os filhos, à mercê dos homens que o levaram.

Antoine Fuqua abre “Emancipation – Uma História de Liberdade” com uma despedida que dura pouco. Peter reza com a família quando os homens chegam. Já na carroça, pede a Dodienne e às crianças que fiquem juntas até que ele consiga voltar. Will Smith faz desse pedido o momento mais triste da abertura. Peter ainda fala com os filhos quando começa a sair do alcance deles. O que para aqueles homens é mais um transporte de trabalhadores escravizados, para a família é o fim de uma rotina que pode nunca ser retomada.

Uma notícia chega ao acampamento

Em Clinton, Peter trabalha com homens que mal têm o que comer e são castigados quando o cansaço os obriga a parar. Ele pede aos companheiros que rezem, com a mesma convicção que tinha em casa. A notícia de que Abraham Lincoln declarou livres as pessoas escravizadas nos territórios rebeldes chega a um lugar onde os confederados continuam dando ordens. Para Peter, a mudança anunciada só terá algum efeito se ele conseguir sair dali. Baton Rouge passa a ser o lugar onde ele pode procurar proteção.

A oportunidade surge quando Peter investe contra um guarda. Outros homens aproveitam o tumulto para fugir com ele. O pântano oferece esconderijo, mas também dificulta a travessia de quem saiu às pressas, sem comida e sem conhecer o caminho. Fuqua acompanha a fuga de perto e deixa o terreno ditar o ritmo. Um rio que, visto da margem, parece uma saída vira um problema assim que os homens precisam entrar na água. Há jacarés ali, e Fassel vem atrás deles.

O perigo das duas margens

A fotografia quase sem cor torna difícil distinguir o que se move na água. O recurso combina com a situação de Peter, que precisa avançar com tão pouca informação quanto quem o acompanha pela tela. Nesses trechos, Fuqua faz suspense com coisas que qualquer pessoa reconhece. O pé precisa achar apoio. A outra margem parece mais longe quando chega a hora de nadar. Uma pausa para respirar dá aos perseguidores tempo para se aproximar. Quando a ação se alonga, porém, a insistência em pôr Peter diante de novos perigos acaba tornando previsível o ritmo da fuga.

Ben Foster dá a Fassel a calma de quem está habituado a perseguir pessoas e pode gastar tempo examinando o terreno. A atuação é mais perturbadora quando ele parece apenas cumprir uma tarefa. Cada vez que o roteiro insiste em demonstrar sua crueldade, sobra menos espaço para esse aspecto do personagem. Will Smith tem um trabalho diferente. Seu Peter precisa decidir depressa, mesmo exausto. O ator é especialmente bom nos segundos em que o personagem para, olha para a frente e precisa escolher onde pisar.

A espera de Dodienne

Na plantação, Dodienne tem uma preocupação que a fuga de Peter torna ainda mais urgente. Ela precisa cuidar dos filhos onde outras pessoas podem decidir separá-los. Charmaine Bingwa faz sentir o peso dessa espera sem tirar da personagem a atenção ao que acontece ao seu redor. O filme passa tanto tempo no pântano que seria fácil esquecer o que Peter pediu antes de partir. Nas passagens com Dodienne, fica evidente o quanto custa cumprir aquele pedido. Ela pode ficar perto das crianças e cuidar delas, mas a decisão sobre onde vão viver continua nas mãos de quem controla a propriedade.

“Emancipation – Uma História de Liberdade” nasceu de uma fotografia de 1863 que registra as cicatrizes nas costas de um homem escravizado. Fuqua parte desse registro para imaginar a vida que havia além do retrato. Por isso, faz falta passar mais tempo com Dodienne e as crianças. A perseguição mostra com precisão o quanto custa a Peter atravessar um rio. Os breves retornos à plantação dão uma ideia do que essa travessia significa para ele. Na carroça, Peter ainda consegue pedir aos filhos que fiquem juntos. Quando sua voz já não alcança a casa, é Dodienne quem fica com eles.