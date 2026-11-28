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Na Índia dos anos 1990, os pais de Tanay e Anuja alugam um quarto a um artista. Tanay escreve poemas e encontra no recém-chegado alguém com quem conversar sobre o que lê. Anuja joga hóquei e conhece bem os planos de casamento que os adultos traçaram para ela. Os dois se apaixonam pelo hóspede. Embora morem sob o mesmo teto, cada um tem bons motivos para esconder do outro o que acontece ali.

Para Tanay, ser lido é uma experiência tão íntima quanto ser tocado. Neelay Mehendale dá ao rapaz uma curiosidade que aparece até quando os dois estão quietos. Basta ver como observa o vizinho nos degraus à beira da água. Prateik Babbar, no papel do inquilino, pode devolver esse olhar e voltar para o quarto sem ter de explicar à família onde esteve.

Com Anuja, a liberdade tem uma medida mais prosaica. Enquanto ela pensa no próximo jogo, em casa já se fala do marido que deverá escolher. Anjali Sivaraman faz dessa moça uma atleta habituada a decidir em movimento. É no intervalo entre a desenvoltura que tem em campo e a pouca margem de escolha que encontra em família que o interesse pelo forasteiro ganha força.

O romance que deu origem ao filme foi escrito em marata e dá voz aos dois irmãos. Na passagem para a tela, há uma dificuldade particular. O espectador pode ver o rosto do homem que os dois desejam, mas saberia dizer o que ele quer quando nenhum deles está por perto? As conversas ganham sentidos diferentes conforme muda quem está prestando atenção.

Há algo de preciso em fazer desse homem um inquilino. Ele tem a chave da casa e pode ir embora. Tanay e Anuja, que cresceram ali, ainda precisam descobrir quanto da própria vida conseguirão levar consigo quando atravessarem a mesma porta.