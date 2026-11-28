Em “Instinto Selvagem”, os detetives Nick Curran (Michael Douglas) e Gus Moran (George Dzundza) investigam o assassinato de um roqueiro aposentado em São Francisco. A principal suspeita é Catherine Tramell (Sharon Stone), escritora que se relacionava com a vítima e que, antes do crime, publicou um romance com uma morte quase idêntica. Nick precisa descobrir se o livro incrimina Catherine ou se alguém o usou para incriminá-la. O trabalho se complica quando ele começa a se envolver com a mulher que deveria investigar.

Johnny Boz foi encontrado amarrado à cama e morto com um picador de gelo. A arma e as circunstâncias do assassinato chamam a atenção dos investigadores porque a autora já havia descrito algo parecido. Catherine sabe que a coincidência joga contra ela e pergunta aos policiais por que cometeria um crime que qualquer leitor poderia ligar ao seu nome. É uma boa pergunta, ainda que venha da pessoa mais interessada em deixá-la sem resposta. A polícia tem motivos para suspeitar dela, mas a semelhança com o romance é insuficiente para detê-la.

É nessa conversa que Sharon Stone toma conta de “Instinto Selvagem”. Catherine acende um cigarro na frente dos policiais, mesmo depois de ouvir que é proibido fumar ali. O gesto é pequeno, mas diz muito sobre a maneira como ela pretende lidar com os homens à sua frente. Stone escuta cada pergunta com atenção e parece se divertir escolhendo quais merecem resposta. Paul Verhoeven corta para os rostos dos investigadores, que precisam disfarçar o desconforto antes de voltar ao assunto. A cena ficou famosa pela ousadia, embora boa parte da graça esteja na expressão dos policiais quando percebem que a suspeita também veio preparada para fazer perguntas.

O prontuário de Nick

O policial já chega ao caso com problemas no trabalho. Nick tem um histórico de abuso de álcool e drogas e, depois de atirar por engano em dois turistas, passou a frequentar sessões obrigatórias com Beth Garner (Jeanne Tripplehorn), psicóloga da polícia com quem também teve um envolvimento amoroso. Douglas faz dele um homem impaciente sempre que precisa responder por suas escolhas. Essa impaciência ganha outro peso quando Catherine lhe conta que ele inspirou o detetive de seu próximo livro.

Intrigado com o que a escritora sabe a seu respeito, Nick suspeita que alguém tenha revelado informações de seu prontuário. Ele procura Marty Nilsen (Daniel von Bargen), tenente da corregedoria que tinha acesso ao arquivo, e acaba agredindo o colega. A reação ajuda a explicar por que Michael Douglas funciona tão bem no papel. Nick é perspicaz o bastante para desconfiar de que alguém mexeu em sua ficha, mas impulsivo a ponto de criar outro problema para si mesmo antes de descobrir quem teve acesso aos documentos.

As visitas à casa de Catherine

A relação muda quando os encontros saem da delegacia. Na casa da escritora, Nick convive com Roxy (Leilani Sarelle), namorada de Catherine, e começa a descobrir o quanto sabe pouco sobre a vida da mulher que investiga. As visitas se tornam pessoais, embora a suspeita de assassinato continue em aberto. Gus adverte o parceiro e procura pistas por conta própria. Ao investigar Nilsen, descobre um pagamento feito meses antes de Nick conhecer Catherine. É um dado que os dois podem verificar longe da casa onde o detetive anda passando tempo demais.

George Dzundza dá à advertência de Gus a irritação de quem conhece o colega há tempo suficiente para saber que um conselho educado terá pouca serventia. Essa convivência dá alguma medida do que Nick põe em risco. Para ele, cada visita à escritora parece uma decisão particular. Para Gus, significa trabalhar com um parceiro que precisa decidir o que fazer com as informações que recebe de uma mulher com quem está dormindo.

Um policial no manuscrito

Catherine escreve sobre um detetive que se apaixona pela mulher errada. Nick sabe que inspirou o personagem e continua a procurá-la. Há um humor seco nessa escolha. O homem que passou a desconfiar de Catherine por causa de um livro agora sabe que está em outro e ainda acredita que pode ir à casa dela sem se complicar. Douglas deixa aparecer a vaidade de Nick, que se incomoda com o que a escritora sabe e parece lisonjeado por merecer um romance inteiro. Stone fala do manuscrito com a satisfação de uma autora que encontrou um bom personagem. Ela já voltou ao trabalho quando ele ainda tenta decidir quanto daquela conversa deve levar a sério.