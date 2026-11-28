Em Paris, em 1830, Quasímodo (Vincent Cassel) foge de um hospital enquanto a cidade se vê ameaçada pelo cólera. O médico Gaspard Tournier de Vaillac (Benjamin Voisin) suspeita que o fugitivo seja imune à doença e quer submetê-lo a experimentos. Para tê-lo de volta, paga ao chefe de polícia Coco-Lacour (Karim Leklou), com uma condição: o homem precisa chegar vivo. É assim que Jean-François Richet abre “Quasímodo: A Alma de Paris”, uma releitura de Victor Hugo em que o homem perseguido pela polícia é um escultor que trabalha em Notre-Dame.

A primeira vista de Paris dá uma boa ideia do tamanho da produção. A câmera se abre sobre a cidade, a catedral domina a paisagem e, por um instante, dá vontade de passear por aquelas ruas. Então os efeitos digitais chamam mais atenção do que deveriam. Há algo liso demais naquela vista, mais próxima de um cenário de videogame do que da cidade apinhada da qual Quasímodo tenta escapar. O hospital de onde ele foge, cheio de doentes, dá uma noção mais convincente do que está acontecendo em Paris.

Uma captura sob encomenda

Gaspard tem uma hipótese que interessa a uma cidade ameaçada pela epidemia. Se Quasímodo for mesmo imune, estudá-lo pode ajudar a descobrir por que algumas pessoas resistem à doença. O problema começa quando o médico toma essa possibilidade como autorização para capturar o escultor. Benjamin Voisin é bom na maneira de apresentar essa certeza. Seu personagem fala em corrigir corpos que considera defeituosos com a tranquilidade de quem provavelmente nunca precisou pedir licença para entrar numa sala.

Há material para um bom filme de horror nessa relação entre médico e paciente. Richet prefere passar mais tempo com o policial encarregado da captura. Coco-Lacour tem a frieza de quem consegue tratar o serviço como qualquer outro, e Karim Leklou acerta o tom seco do personagem. O roteiro, porém, oferece pouco ao ator além dessa frieza. A exigência de entregar Quasímodo vivo torna o trabalho mais difícil, mas a caçada ocupa um espaço que faria falta mais adiante, quando o filme precisa dar intimidade ao seu casal.

Um abrigo em Notre-Dame

Agnès (Daphné Patakia) se apresenta como “A Egípcia” e sabe prender a atenção do público quando dança. É fácil reconhecer nela algo da Esmeralda de Victor Hugo, embora a história lhe dê outro nome e outras circunstâncias. O encontro com Quasímodo aproxima duas pessoas acostumadas a ser observadas por razões muito diferentes. Agnès tem algum controle sobre o olhar de quem a vê no palco. Quasímodo, procurado nas ruas e cobiçado pelo médico, mal pode escolher quem se aproxima dele.

Na catedral, o escultor tenta proteger Agnès. A cena tem tempo para que os dois conversem e dividam um espaço longe da rua, mas a intimidade demora a convencer. Agnès já teve, bem antes, um monólogo que põe em palavras o que Patakia poderia sugerir aos poucos. Cassel tem mais sorte com os silêncios. Sob a maquiagem protética, ele deixa aparecer a cautela de um homem que se sente à vontade trabalhando com a pedra e fica sem jeito diante de alguém de quem gosta. É um detalhe pequeno, mas diz muito sobre o que a companhia de Agnès muda para ele.

A revolta chega às ruas

A perseguição acontece enquanto cresce a agitação contra a monarquia. A polícia faz prisões arbitrárias, e o tratamento dado a Quasímodo deixa de parecer um caso isolado. Richet dedica boas imagens à revolta, mas passa pouco tempo com as pessoas que vão às ruas. Quando a multidão toma o quadro, é mais fácil admirar o trabalho de figurino do que se interessar pelo destino de quem está ali. A cidade tem escala, ruas e gente suficiente para uma revolta. Faltam rostos que o espectador possa reconhecer em meio à confusão.

O momento mais incômodo de “Quasímodo: A Alma de Paris” continua sendo o acordo entre Gaspard e Coco-Lacour. O médico tem dinheiro para fazer valer uma suspeita, e o policial tem autoridade para ir atrás de um homem que saiu de um hospital por conta própria. Em Notre-Dame, esse mesmo homem trabalha, se apaixona e tenta oferecer abrigo a alguém. Cassel torna compreensível o que está em jogo para o escultor, mesmo quando o romance corre demais. Para Gaspard, basta que a polícia o devolva respirando.