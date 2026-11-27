Em outubro de 1980, um acidente com gás na escola pública de Ortuella, no País Basco, mata Nuco e muda a rotina da família. Sua mãe, Mariaje (Belén Cuesta), tenta retomar a vida com o marido, José Miguel (Pep Ambròs). Já Nicasio (Karra Elejalde), o avô do menino, continua a passar na casa da filha na hora em que costumava levar o neto à aula. É nessa visita, antes um favor corriqueiro, que Mariano Barroso situa o conflito de “O Menino”. O pai se agarra ao hábito que o aproxima do garoto. A filha precisa começar a manhã sabendo que ele vai bater à porta.

Levar Nuco à escola era uma tarefa pequena, dessas que uma família distribui sem pensar muito. Para Nicasio, era também um tempo a sós com o neto. Depois do acidente, ele continua a fazer o caminho até a casa de Mariaje. Visto de fora, é um gesto comovente. Para quem está do outro lado da porta, a situação é mais complicada. Mariaje conhece a ternura do pai e sabe por que ele está ali. Mesmo assim, a visita devolve à sua manhã uma pergunta que ela já teve de responder muitas vezes para si mesma.

Nicasio também vai ao cemitério, onde imagina conversas com o garoto. São os melhores momentos de Karra Elejalde. O ator deixa que a intimidade entre os dois apareça no jeito familiar com que o avô se dirige ao neto. Barroso dá tempo a essas conversas e, por alguns instantes, fica fácil perceber por que Nicasio volta. No cemitério, ele ainda pode falar com Nuco sem pedir à filha que participe daquele encontro.

A conversa sobre outro filho

José Miguel quer ter outro filho. A proposta chega quando Mariaje ainda está tentando retomar a rotina, e o assunto expõe a diferença entre o que cada um consegue imaginar para o futuro. Pep Ambròs deixa transparecer o desamparo de José Miguel mesmo nos momentos em que a insistência do personagem incomoda. Para ele, voltar a criar uma criança é uma possibilidade à qual pode se agarrar. Para Mariaje, a conversa envolve uma gravidez que o marido já está disposto a planejar antes que ela possa decidir se também a deseja.

Belén Cuesta dá à personagem uma reserva que faz sentido naquela casa. Mariaje tem diante de si um marido disposto a falar de outro filho e um pai que ainda bate à porta para buscar o menino que morreu. A atuação muda conforme o interlocutor. Com Nicasio, pesa a intimidade de uma filha que conhece os hábitos do pai. Com José Miguel, há o desconforto de ouvir uma proposta que diz respeito aos dois, mas terá efeitos muito diferentes sobre cada um. Cuesta faz caber afeto e impaciência nessas relações. Mariaje pode amar os dois e estar cansada do que cada um espera dela.

Da escola para dentro de casa

“O Menino” adapta o romance homônimo de Fernando Aramburu, que criou uma família fictícia a partir de uma tragédia real. Barroso apresenta o acidente na abertura e passa a maior parte do tempo com os parentes de Nuco. A escolha rende boas cenas domésticas, embora deixe em segundo plano o que aconteceu com os outros moradores de Ortuella. A escola reúne as famílias no começo. Depois, o diretor acompanha de perto o que três pessoas fazem quando já podem voltar para casa, mas ainda mal conseguem conversar entre si.

O ritmo é lento e por vezes insiste em diferenças que as atuações já deram conta de mostrar. A espera funciona melhor no cemitério, onde Elejalde deixa aparecer o prazer que Nicasio ainda sente em falar com o neto. Em casa, Cuesta dá à mesma espera um peso bem diferente. É nessa passagem de um lugar para o outro que “O Menino” acerta o tom. Nicasio sai de casa para cumprir a tarefa que mais gostava de fazer pelo neto. Para Mariaje, o dia começa com o pai à porta e nenhum filho para levar à escola.