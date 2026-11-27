Bill Drummond e Jimmy Cauty levaram a fortuna à ilha escocesa de Jura em 1994. A queima foi filmada, e o gesto passou a ser discutido em sessões de cinema.

Bula Achados K Foundation e o dinheiro queimado

Bill Drummond e Jimmy Cauty levaram 1 milhão de libras em dinheiro vivo a um abrigo de barcos abandonado na ilha escocesa de Jura. Na madrugada de 23 de agosto de 1994, puseram fogo nas notas. Os dois haviam feito sucesso como KLF, e aquela fortuna vinha dos rendimentos de sua música. Sob o nome K Foundation, decidiram empregá-la numa ação artística que dispensava compradores, mas exigia uma perda bastante concreta.

As cédulas eram de 50 libras. A operação tinha, portanto, uma escala material que o número redondo esconde. Um milhão dividido por cinquenta resulta em vinte mil notas, papel suficiente para tornar a destruição um trabalho. O relato da noite descreve maços que resistiam ao fogo, precisavam ser remexidos, continuavam reconhecíveis mesmo depois de chamuscados.

O dinheiro tinha vindo dos discos

O KLF havia alcançado um sucesso que se pode conferir sem recorrer à mitologia da dupla. Segundo a Official Charts, “3am eternal” chegou ao primeiro lugar britânico em 1991 e permaneceu ali por duas semanas. No mesmo ano, o álbum “The White Room” atingiu a terceira posição. “Justified and ancient”, gravada com Tammy Wynette, chegou à segunda colocação entre os singles. Havia público comprando aqueles discos.

Em 1992, a dupla anunciou sua saída da indústria musical e retirou o catálogo britânico de circulação. Era uma maneira dispendiosa de encerrar uma carreira que ainda podia render bastante. Um estudo publicado na revista “Shima” situa a queima, dois anos depois, nessa sequência de rompimentos e identifica o dinheiro como uma parcela expressiva dos lucros obtidos com os lançamentos do KLF.

A K Foundation, criada em 1993, passou a abrigar as intervenções artísticas de Drummond e Cauty. Antes do incêndio, houve planos de expor o dinheiro como obra. A dificuldade de levar esse projeto adiante integra a história registrada pelo festival Cinema City. A passagem de uma fortuna que se pretendia mostrar para uma fortuna que se decidiu destruir deixava um problema interessante para qualquer galeria. O objeto mais caro da exposição já não estaria disponível.

Uma câmera e duas testemunhas

Além dos dois músicos, estavam em Jura o colaborador conhecido como Gimpo, encarregado da filmagem, e o jornalista Jim Reid, que escreveria sobre o episódio para o “The Observer”. A queima foi feita longe do público de um show. Não havia uma multidão acompanhando a fortuna desaparecer; essa plateia seria formada depois, diante das imagens.

Na descrição de Reid, retomada pelo “The Scotsman”, Cauty mexia nas cédulas com um pedaço de pau. Pacotes de 50 mil libras demoravam a pegar. O detalhe incomoda porque conserva, no meio da fogueira, o dinheiro ainda utilizável. Enquanto o papel resistia, continuava existindo a possibilidade prática de interromper aquilo.

A escala da queima 20 mil cédulas Um milhão de libras em notas de £50 corresponde a vinte mil cédulas. O cálculo de um milhão de libras Uma cédula de cinquenta libras multiplicada por vinte mil corresponde ao valor levado a Jura. £50 × 20.000 cédulas £1.000.000 Ilustração / Laboratório Visual

A incredulidade também fazia parte da recepção. Michael Pilgrim, então editor da revista do “The Observer”, contou mais tarde que hesitou antes de publicar a reportagem. Conhecia a reputação dos envolvidos. Em seu relato sobre a edição, recorda que fragmentos de cédulas carbonizadas chegaram depois do fechamento. Ele guardou um deles, embora continuasse sem se declarar certo de que o total queimado alcançara exatamente um milhão. A cifra consagrada é a apresentada pela dupla e registrada nos relatos do episódio; o editor fazia essa ressalva.

O que se compra quando se queima dinheiro

O filme “Watch the K Foundation Burn a Million Quid”, de 67 minutos, levou o acontecimento a outras plateias. O arquivo do Cinema City registra uma exibição em Jura em 23 de agosto de 1995, um ano depois da queima, seguida de sessões pelo Reino Unido. Ao final, discutia-se por que eles tinham feito aquilo. Os espectadores também ofereciam suas próprias explicações.

Chamar o gesto de arte não resolvia a objeção mais imediata. Aquele dinheiro poderia ter sido dado a alguém. Também seria possível enxergar ali uma recusa do sucesso, uma agressão ao valor de troca ou simplesmente um desperdício. A retrospectiva da STV observa que os dois nunca esclareceram por completo suas razões. Transformar uma dessas interpretações na intenção definitiva dos autores daria à história uma organização que ela não tem.

A relação entre prestígio e valor já produziu experiências menos caras, como a de Chuck Ross, que submeteu a editoras um romance premiado sob outro nome. No caso da K Foundation, porém, a provocação tinha uma consequência impossível de corrigir com a revelação do truque. O dinheiro havia sido queimado.

Em 2004, ao falar à BBC numa entrevista reproduzida pelo “The Scotsman”, Drummond reconheceu que sentia arrependimento, embora não o tempo todo. Contou que um de seus filhos voltara da escola perguntando se era verdade que ele tinha queimado cem libras. Drummond respondeu que gostaria que fosse verdade.