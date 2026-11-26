Internado em Bethlem e depois em Broadmoor, Richard Dadd pintou mundos minuciosos. Sua tela mais conhecida levou nove anos de trabalho e permaneceu inacabada.

Bula Achados Richard Dadd e a pintura em Bethlem

Richard Dadd matou o próprio pai em agosto de 1843. Depois de preso e enviado a Bethlem, passaria 42 anos internado, primeiro ali e depois em Broadmoor, sem abandonar a pintura. Foi dentro de um hospital psiquiátrico que o artista inglês produziu “The Fairy Feller’s Master-Stroke”, sua obra mais conhecida: um mundo de fadas comprimido numa tela de 54 por 39,4 centímetros, trabalhada entre 1855 e 1864. Nove anos para uma cena em que o acontecimento principal ainda está por começar.

Um pequeno lenhador ergue o machado, cercado por uma população de criaturas fantásticas. Pretende partir o fruto de que sairá uma carruagem para a rainha Mab. A descrição da Tate chama a atenção para o ponto de vista: espiamos a reunião através da vegetação, como alguém que encontrou por acaso uma cerimônia miúda e não recebeu autorização para entrar. É preciso procurar os personagens entre folhas, hastes, chapéus e outras cabeças. A escala exige uma aproximação física do quadro.

Dadd nasceu em Chatham, na Inglaterra, em 1817. Ingressou nas escolas da Royal Academy em 1837 e começou a expor naquele mesmo ano. As fadas já frequentavam suas pinturas, assim como as cenas inspiradas em “Sonho de uma Noite de Verão”, de Shakespeare. Segundo o Bethlem Museum of the Mind, era considerado um dos jovens artistas mais promissores de sua geração. A habilidade e o repertório estavam formados antes da doença e do crime.

Uma viagem de dez meses

Em 1842, Sir Thomas Phillips o contratou para registrar uma viagem pela Europa e pelo Oriente Médio. A escolha, feita por recomendação do pintor David Roberts, incluía Itália, Grécia e Egito, conforme documenta a coleção do Winchester College. Era uma oportunidade profissional extraordinária para um artista de 25 anos: viajar, observar e desenhar com as despesas asseguradas por um patrono.

Ao fim da jornada de dez meses, porém, Dadd apresentava delírios de perseguição. Acreditava receber mensagens do deus egípcio Osíris. De volta à Inglaterra, matou o pai em Cobham Park, convencido de que ele era o diabo disfarçado. Fugiu para a França, onde foi preso depois de atacar outro viajante. Em agosto de 1844, após a extradição, entrou no departamento criminal de Bethlem.

O trabalho diante do cavalete

No hospital, a pintura encontrou condições materiais para continuar. O médico William Hood incentivou o trabalho e colecionou suas obras. Outro funcionário, George Henry Haydon, encomendou o quadro que se tornaria “The Fairy Feller’s Master-Stroke”. A presença desses interlocutores interessa porque restitui à produção de Dadd algo que o fascínio por sua biografia costuma apagar: havia encomendas, modelos, referências literárias e decisões de composição.

Uma fotografia feita por Henry Hering por volta de 1856 o mostra diante de outra pintura importante daquele período, “Contradiction: Oberon and Titania”. O artista aparece trabalhando. A imagem, reproduzida pelo historiador Nicholas Tromans na “The Public Domain Review”, registra o ofício em andamento. As telas minuciosas exigiam sucessivas sessões de trabalho; reduzir tudo a uma descarga espontânea da doença elimina justamente esse esforço.

No quadro do lenhador, Shakespeare reaparece pela rainha Mab, evocada por Mercúcio em “Romeu e Julieta”. Tromans observa que a inscrição no verso indica os nove anos de execução, mas traz uma ressalva do próprio pintor: “quasi”. Dadd pode ter trabalhado na tela de maneira intermitente. O intervalo documentado é longo; a imagem romântica de um homem que passou cada dia desse período diante do mesmo cavalete já seria uma invenção nossa.

The Fairy Feller’s Master-Stroke 9 anos Entre 1855 e 1864, Dadd trabalhou numa tela de apenas 54 × 39,4 centímetros. Ela permaneceu inacabada. As dimensões da tela de Richard Dadd Retângulo vertical proporcional à tela: 54 centímetros de altura e 39,4 centímetros de largura. 54 cm 39,4 cm Ilustração / Laboratório Visual

A tela ficou inacabada. Em 1864, quando Dadd foi transferido para Broadmoor, permaneceu com Haydon. O pintor ainda voltou a ela por escrito: em janeiro de 1865, assinou um poema que descreve personagens e ações do quadro. O registro do manuscrito, preservado graças à aquisição para o acervo de Bethlem, permite acompanhar essa continuação em palavras de uma pintura deixada para trás.

Dadd morreu em Broadmoor em 1886. Durante a internação também fez retratos, paisagens e aquarelas, uma produção mais ampla do que o mundo das fadas sugere. Em 1963, “The Fairy Feller’s Master-Stroke” entrou para a coleção da Tate. O quadro sobrevivera ao isolamento de seu autor e encontrara um público que ele não conheceria. Diante da tela, esse público continua esperando o golpe do pequeno lenhador.

No acervo da Bula Achados, outra trajetória em que pintura e crime se cruzam: as últimas obras de Caravaggio, pintadas durante a fuga após um homicídio.