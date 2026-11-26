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No Centro Cultural Oscar Niemeyer, famílias encontram espetáculos, personagens natalinos e uma vila iluminada; confira a programação completa no site da OVG

O brilho das luzes, a magia da decoração e uma programação repleta de atrações transformam o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, em um dos principais destinos natalinos do Brasil. Considerado o maior evento de Natal gratuito do país, o Natal do Bem 2026 reúne entretenimento, cultura, solidariedade e oportunidades econômicas em uma estrutura preparada para receber famílias de todas as regiões de Goiás e de outros estados.

Promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a festa começou no dia 13 de novembro e segue até 3 de janeiro de 2027, com expectativa de superar a marca de 1,5 milhão de visitantes registrada na edição anterior. Com funcionamento de terça-feira a domingo, das 18h às 23h, o Natal do Bem 2026 oferece uma experiência completa para quem deseja celebrar o fim de ano em família.

Divulgação / Governo de Goiás O desfile aproxima personagens e visitantes em meio à decoração iluminada

Confira a programação completa do Natal do Bem no site da OVG. A página reúne os horários das apresentações, o mapa do evento e orientações de acesso.

Atrações para toda a família

Entre os destaques desta edição estão a montanha-russa, a tradicional vila natalina, a casa do Papai Noel, a neve artificial e uma Vila Gastronômica renovada. A programação inclui mais de 300 atrações artísticas e musicais, com apresentações que valorizam a cultura e os talentos goianos. A grandiosidade da estrutura e a variedade de atividades têm conquistado visitantes de diferentes idades.

Divulgação / Governo de Goiás A Casa do Papai Noel recebe os visitantes na vila natalina

A professora Andréia Félix percorreu cerca de 300 quilômetros, de Inaciolândia até Goiânia, para aproveitar a festa com o marido e as duas filhas. “Está tudo muito organizado, um estacionamento gratuito que ajuda muito quem vem de carro e a decoração que está magnífica. Nós amamos tudo”, afirmou. A filha Allana, de 10 anos, também aprovou as novidades, especialmente a montanha-russa e as opções gastronômicas. A experiência reforça o caráter familiar do evento, que proporciona momentos de convivência e a criação de memórias afetivas.

Divulgação / Governo de Goiás Carrossel iluminado reúne famílias entre as atrações

Visitantes de Goiás e de outros estados

A dimensão do Natal do Bem também impressiona visitantes de outros estados. A enfermeira Sara Camilly Souza, de Parauapebas, no Pará, aproveitou uma viagem a Goiânia para conhecer a programação. “O evento é gigantesco. Na nossa cidade tem decoração de Natal, mas não chega nem perto da grandiosidade do Natal do Bem, com teatro, estacionamento, personagens, cidade natalina. E tudo gratuito. Achei perfeito, impressionante”, relatou. Além das atrações, a organização prioriza o conforto e a acessibilidade, com espaços preferenciais, vagas reservadas, intérpretes de Libras e equipes de apoio.

Divulgação / Governo de Goiás Personagens e apresentações artísticas fazem parte da programação natalina

Gastronomia e acesso facilitado

Mais do que uma grande celebração natalina, o evento também impulsiona a economia goiana. A Vila Gastronômica reúne 29 empreendimentos selecionados entre 231 inscritos, com 17 especialidades culinárias e pelo menos uma opção de prato social de até R$ 12 em cada estabelecimento.

Para garantir que o público aproveite a festa com comodidade, o Governo de Goiás organizou uma operação especial de mobilidade e acesso. São 12 mil vagas rotativas gratuitas de estacionamento, com entradas pela BR-153 e GO-020, além de traslados internos sem custo até a área das atrações.

Quem prefere o transporte coletivo conta com a linha gratuita 989, que liga a Praça Cívica ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, e com outra opção gratuita oferecida pelo Flamboyant Shopping Center. Também estão disponíveis as linhas exclusivas 990 e 991, operadas pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), com tarifa convencional de R$ 4,30 e saídas dos terminais Praça da Bíblia e Isidória.