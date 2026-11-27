Aqui se faz, aqui se paga. Na literatura, o pagamento pode se prolongar até bem depois da morte de um escritor ou de uma escritora. O julgamento da vez está em torno da obra de Mario Vargas Llosa, cuja biografia, escrita por Gerald Martin, chegou neste mês à Inglaterra e às plataformas de e-book. A controvérsia imediatamente ocupou as redes sociais e as páginas dos jornais, com o esperado sensacionalismo que envolve essas questões. A editora espanhola desistiu da publicação do livro por causa do teor crítico de um capítulo sobre os posicionamentos políticos do escritor peruano.

O biógrafo apontou questões relacionadas à guinada conservadora de Vargas Llosa, algo cantado em prosa e verso há pelo menos 30 anos. Atilio Borón já fez esse serviço de sacudir o mito literário em “O Feiticeiro da Tribo: a Farsa de Mario Vargas Llosa e do Neoliberalismo na América Latina”. Portanto, não há propriamente uma novidade no livro de Gerald Martin. Mas o episódio recoloca a pergunta: até que ponto uma obra deve ser recebida em função do envolvimento político de seu autor?

O Feiticeiro da Tribo Atilio Borón (Autonomia Literária, 248 páginas)

Há um lugar-comum bastante repetido segundo o qual a literatura mais avançada do século 20 foi feita por escritores abertamente reacionários. A afirmação não é verdade, bastando lembrar Sartre e Brecht. Houve inovações literárias entre autores e autoras de várias orientações políticas. O mesmo século também abrigou toda uma discussão sobre o realismo socialista e a literatura engajada, que teve ampla repercussão e contamina até o debate atual sobre literatura de minorias.

O ponto tampouco está apenas nos posicionamentos políticos dos escritores. Julgar uma obra por esse critério é superficial. Pode-se examiná-la pela perspectiva estilística, numa abordagem bastante tradicional, ou perguntar como ela responde às questões do mundo, de seu tempo e de sua época – essa foi a lição de Machado de Assis no seu “Instinto de Nacionalidade”. É aí que as coisas se complicam. O que essa obra permite acessar? Que pensamentos, experiências e conflitos chegam ao leitor por meio dela?

No caso de Vargas Llosa, parte importante da controvérsia está ligada à sua produção jornalística, abertamente conservadora, neoliberal e de baixíssima qualidade. Um estudo a ser feito é o quanto essa atividade influenciou a ficção dos últimos 30 anos de sua trajetória. Como as posições lacradoras entraram em romances como “A Festa do Bode” ou “Travessuras da Menina Má”? Em que medida contaminaram a produção literária? Esse é um trabalho de análise que exige mais do que a identificação de opiniões.

Especialistas em literatura latino-americana, como Neil Larsen e Jean Franco, mostraram sinais da guinada conservadora na ficção de Vargas Llosa dos anos 1970 e do começo dos anos 1980. Portanto, também por esse ângulo, não se trata de uma surpresa. A questão está na própria obra ficcional e pode ser examinada nela.

Controvérsias repetidas

Em casos como o de Vargas Llosa, é frequente recorrer a outros escritores como justificativa. O autor “A” teve determinada filiação política, e o autor “B” sustentou opiniões reprováveis, mas ambos produziram obras magníficas. Salvo engano, a maneira de colocar o assunto pouco esclarece. Um dos exemplos mais citados é o Louis-Ferdinand Céline. De um lado, sua escrita inovadora. De outro, os panfletos antissemitas. A discussão parece condenada a se repetir.

Talvez seja mais produtivo ler Céline na chave de uma obra-problema. Seus livros, muito embasados em suas experiências de vida, oferecem ao leitor de hoje uma das melhores vias de acesso ao antissemitismo que emergia na França e à experiência da Primeira Guerra Mundial. Não apenas ao que aconteceu, mas ao que se passava na cabeça daquelas pessoas na Europa. A quebra da linguagem e as formas de pensamento que hoje receberiam o nome de fascistas podem ser vistas em seu nascedouro.

A obra de Céline é um problema e assim pode ser lida. Torna-se mais rica do que numa leitura restrita à mera forma da escrita ou à condenação dos panfletos antissemitas. O problema está no que ela permite conhecer, nas questões que expõe, no mundo que chega ao leitor por suas páginas quilométricas.

Perspectiva semelhante pode ser estendida a V. S. Naipaul, escritor caribenho morto há alguns anos e ganhador do Nobel de Literatura. A crítica francesa Pascale Casanova discutiu de maneira produtiva como um autor oriundo de uma colônia no Caribe assume o ponto de vista do colonizador inglês. Trata-se de uma questão presente na obra de Naipaul: como alguém formado naquele mundo passa a enxergá-lo pela perspectiva dos países europeus com os quais se identifica?

Ler Naipaul como uma obra-problema permite acessar as figuras existentes na colônia, suas identificações e sua maneira de olhar o lugar de onde vieram. A visão do colonizador, assumida por quem nasceu no espaço colonizado, torna-se uma questão literária. É isso que a análise de Casanova ajuda a perceber.

Questões contemporâneas

Outro caso é o francês Michel Houellebecq, autor de uma obra elaborada e de opiniões controversas, provocativas e, algumas vezes, inaceitáveis, como as que dirige aos muçulmanos. Seus livros, porém, permitem ao leitor de fora da França acessar um sentimento cultural reacionário presente no país. Há um mundo ali que ajuda a pensar questões como o fenômeno dos coletes amarelos e as manifestações de rua.

Como acessar o sentimento francês da atualidade? A obra de Houellebecq oferece, sim, uma via. O interesse da leitura está também nesse problema: o que seus livros expõem de uma sociedade e o que permitem perceber a quem não vive nela.

No Brasil, há um caso que se tenta evitar, o de Rubem Fonseca. O escritor trabalhou com pessoas que realizaram o golpe militar de 1964. Depois ele produziu uma literatura única que expõe a classe média, a violência e a mistura de classes do Rio de Janeiro. Seus livros permitem entrar nesse mundo carioca e perguntar de onde vieram algumas das coisas que assombram a sociedade brasileira em pleno século 21. De novo, uma literatura-problema.

Conversa no Catedral Mario Vargas Llosa (Alfaguara, 584 páginas)

De volta a Vargas Llosa, talvez sua grande realização esteja nos três primeiros romances: “A Cidade e os Cachorros”, “A Casa Verde” e “Conversa no Catedral”. Ali estão questões que fazem pensar. Percebe-se um escritor cuja obra permite acessar um mundo (a vida na América do Sul) e interrogá-lo. A discussão sobre os caminhos posteriores de sua ficção pode partir dessa leitura, inclusive para examinar os sinais da guinada apontada por críticos como Larsen e Franco.

Resta ainda uma pergunta sobre a biografia de Martin. O que o próprio Vargas Llosa acharia do veto de uma editora a um autor por causa de determinadas avaliações políticas? Será que aprovaria? Nos casos elencados aqui, a sugestão é ler a literatura como problema. O que ela permite acessar, o que responde às questões de sua época, o que expõe de pessoas e sociedades. É como literatura-problema que determinadas obras podem encontrar seu interesse. A proposta não é fazer um veredito, mas sim trazer perguntas, mesmo aquelas sem respostas.